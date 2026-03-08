Hrvatska je dobila novi park prirode!

Ivančica, Ravna gora, Strahinjčica i Maceljsko gorje postaju dio novog Parka prirode Zagorske gore.

Ideja o zaštiti tog područja nije nova. Sve je počelo prije otprilike pet godina inicijativom koja je pokrenula cijeli proces proglašenja parka prirode.

Osim promocije, očekuje se i konkretna korist za lokalne proizvođače. Oni koji se bave poljoprivredom i OPG-ovima lakše bi mogli plasirati svoje proizvode.

Osim zaštite prirode, očekuje se i dodatni razvoj izletničkog i aktivnog turizma.

Upravo bi još više ljudi u prirodi i još veća briga za krajolik, koji je već godinama omiljeno odredište planinara i izletnika, mogao biti i najveći dobitak, piše Dnevnik.hr.