Hrvatska izvukla Englesku u ždrijebu Svjetskog prvenstva

Ždrijeb za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. održava se danas u Kennedy Centru u Washingtonu. Ceremonija počinje u 12 sati po lokalnom vremenu (ET), što je 18 sati po našem vremenu (CET).

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupati 48 reprezentacija, čak 16 više nego na zadnjem Mundijalu. To znači da će se ukupan broj utakmica povećati sa 64 na 104 susreta. Prvenstvo traje od 11. lipnja do 19. srpnja, što će ga učiniti i najdužim ikad.

Reprezentacije će biti podijeljene u 12 skupina po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake skupine te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija, piše Index.

Hrvatska će igrati u grupi L, gdje će joj protivnik u prvom kolu biti Engleska!

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Danska/Makedonija/Češka/Irska

Grupa B: Kanada, Italija/Sjeverna Irska/Wales/BiH, Katar, Švicarska

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska/Rumunjska/Slovačka/Kosovo

Grupa E: Njemačka, Curacao, Obala Bjekolosti, Ekvador

Grupa F: Nizozemska, Japan, Ukrajina/Švedska/Poljska/Albanija, Tunis

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španjolska, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, Irak/Bolivija/Surinam, Norveška

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, DR Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija, Uzbekistan, Kolumbija

Grupa L: Engleska, HRVATSKA, Panama, Gana