Hrvatska izgubila od Njemačke. Sigurdsson: "Zadovoljniji sam nego u Zagrebu"

U posljednjem pripremnom susretu uoči start Europskog prvenstva, hrvatska muška rukometna reprezentacija je na gostovanju u Hannoveru izgubila od Njemačke sa 27-33.

Bila je to druga pripremna utakmica hrvatskih i njemačkih rukometaša i drugi poraz aktualnih svjetskih doprvaka. Onaj prvi u zagrebačkoj Areni u četvrtak pripao je Nijemcima 32-29.

Izbornik Dagur Sigurdsson otvoreno je govorio o problemima koji su bili vidljivi na terenu. Hrvatska je tijekom utakmice često pokušavala pronaći rješenja, ali bez pravog učinka, dok su i obrana i napad funkcionirali ispod očekivane razine.

"Zadovoljniji sam danas nego u prvom susretu"

Unatoč porazu, islandski stručnjak istaknuo je i određene okolnosti koje su utjecale na izvedbu momčadi. Reprezentacija je nastupila oslabljena zbog ozljeda, a dio igrača dobio je priliku nakon duljeg izbivanja s terena:

„Ja sam zadovoljniji danas nego što sam bio u prvom susretu. Imali smo dvije različite momčadi u dva poluvremena. Imali smo dosta ozljeda, morali smo dati priliku igračima da nakon dugo vremena osjete igru, što je bilo jako teško u susretu protiv ovakvog protivnika. Nismo imali konstantu, koncentraciju, za to će nam trebati još neko vrijeme. Nastavljamo s radom.“

Hrvatsku sada čeka malo vremena za ispravke, jer već u subotu otvara Europsko prvenstvo utakmicom protiv Gruzije. Izbornik i momčad svjesni su da će do tada morati podići razinu igre ako žele konkurirati na turniru, piše Gol.hr.