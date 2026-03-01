Hrvatska influencerica se zaručila za srpskog košarkaša

Hrvatska influencerica Mirta Miler zaručila se za svog partnera, srpskog košarkaša Nemanju Popovića, a romantičnu snimku prosidbe podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Prosidba se dogodila na spektakularnoj snježnoj lokaciji okruženoj planinama, koja je cijelom trenutku dala gotovo filmsku atmosferu.

'Ti i ja - moj najdraži plot twist!'', napisala je uz video.

Na videu se vidi kako je njezin partner kleknuo na jedno koljeno usred zaleđenog krajolika, dok je Mirta u prvi mah ostala u šoku. Prvo je nepomično stajala, potom se okrenula s velikim osmijehom, a onda i par puta čučnula prije nego mu je pružila ruku da joj stavi prsten.