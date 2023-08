Hrvatska ima četiri zahtjeva Grčkoj oko uhićenih navijača!

Posjet Grčkoj premijer Andrej Plenković planirao je znatno prije navijačkih nereda i ubojstva navijača AEK-a, što se nametnulo kao dominantna tema današnjeg razgovora. Uz osudu nasilja i huliganstva, grčkim je vlastima uručen dokument s četiri točke. Još jednom zatražena je sigurnost za 102 hrvatska državljanina u grčkim zatvorima.

Iz Atene se javila novinarka HRT-a Zrinka Grancarić:

Novinarka je komentirala izjavu premijera Plenkovića koji je rekao kako očekuje da istraga može trajati još nekoliko tjedana.

- To su svakako dobre vijesti, nadamo se da će zaista to tako i biti. Puno je tu dokaznog materijala, on se pomno pretražuje, kao što već izvještavamo danima. Ono što je, naravno, hrvatskim navijačima u interesu i što bi bilo značajno za nastavak procesa, jest to da se s njih skine krimen ubojstva, rekla je.

Dodala je kako bi se dio navijača "mogao vratiti u Hrvatsku" ako bi se djela "ipak svela na neko manje kazneno ili prekršajno djelo".

- Ako bi se dokazalo da zaista hrvatski navijači nisu bili ti koji su bili počinitelji ubojstva, kada bi se to ipak svelo u sferu nekih manjih kaznenih ili prekršajnih djela, onda bi se i mogli otvoriti razgovori kako je hrvatska Vlada tražila u ovome razgovoru danas i u pismu koje su dali grčkom premijeru. Tada bi se ipak jedan dio mogao vratiti u Hrvatsku, i možda i ovdje procesuirati ili ovdje čekati svoj proces u Grčkoj, zaključila je.

Pomoć u gašenju požara

Grancarić je dodala kako su na agendi bile i druge teme. Rekla je da je Grčka zatražila pomoć Hrvatske u gašenju požara.

- Tijekom ovog posjeta, hrvatski i grčki premijer razgovarali su i o drugim temama. Primjerice, Grčka je ponovno zatražila pomoć u kanaderima. Tako je Vlada RH rekla da će još jednom hrvatski kanader otići u Grčku i pomoći na sjeveru zemlje u gašenju požara koji i ove godine haraju Grčkom. Vidimo to i ovdje s obzirom na visoke temperature i 30 stupnjeva koliko je trenutno u Ateni, zaključila je.

Odvjetnici obitelji ubijenog navijača: Borit ćemo se protiv svakoga tko pokušava oprati odgovornost nacističkih huligana iz Hrvatske

Grčki mediji od sinoć prenose uznemirujuće snimke nadzornih kamera prema kojima bi se moglo naslutiti da je navijač AEK-a nožem ubo 29-godišnjeg Katsourisa. Priopćenjem su reagirali odvjetnici njegove obitelji, koji tvrde suprotno. Kažu kako postoje čvrsti dokazi da ga nije ubio navijač istog kluba.

- Izjavljujemo da ćemo se svim pravnim sredstvima boriti protiv: svakoga tko pokušava oprati odgovornost policije i za svako društvo opasnih, nacističkih huligana iz Hrvatske kao i njihovih pomagača u Grčkoj, svakoga tko pokuša previdjeti ili promijeniti elemente slučaja, svakoga tko pokuša zataškati tragični događaj i svesti ga na ozljeđivanje iz nehaja, rekli su odvjetnici obitelji.

Odgovor obrane: Snimke pokazuju da nitko s hrvatske strane nije nosio nož

Odvjetnik uhićenih hrvatskih navijača, pak, tvrdi da bi snimka mogla potaknuti sumnju da ubojica nije hrvatski državljanin.

- Dokazni materijal sadržava brojne snimke. Pregledao sam ih nekoliko puta. Pokazuju da nitko s hrvatske strane nije nosio nož. Vidjele su se palice i neki drugi predmeti koji su se možda nosili kao oružje, ali ni na jednoj snimci ne vidi se da hrvatski navijači nose noževe, rekao je odvjetnik uhićenih navijača.

Grlić Radman i Malenica posjetili pritvorene navijače

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar pravosuđa Ivan Malenica posjetili su Dinamove navijače u grčkim zatvorima u ponedjeljak.

Nakon što je 29-godišnji Mihalis Kacuris ubijen u međusobnoj tučnjavi huligana AEK-a i Dinama uoči kvalifikacijske utakmice za Ligu prvaka, 102 člana BBB-a uhićena su i u zatvorima čekaju završetak istrage.

Grlić Radman posjetio je u ponedjeljak osmero navijača u Korydallosu, najvećem grčkom zatvoru na zapadnoj periferiji Atene, a Malenica sedmero navijača u Kalkidi.

- Hrvatska diplomacija od prvog dana je uključena i nastavlja se brinuti za uvjete i njihovu sigurnost, objavilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova na platformi X nakon posjeta Grlića Radmana grčkom zatvoru.

- VladaRH je zajedno s resornim ministarstvima u kontaktu s grčkim vlastima, kako bi osigurala transparentan dijalog i suradnju na ovom slučaju, navodi Zrinjevac.

Grlić Radman sastaje se u utorak ujutro s grčkim kolegom Giorgosom Gerapetritisom.

Nakon posjete navijačima, Gordan Grlić Radman otkrio je kako navijačima "ništa ne nedostaje" te da se "ne žale".

- Oni imaju sve ono što im treba. Znači, ništa im ne nedostaje. To su zatvorski uvjeti, ne žale se na ništa, rekao je šef diplomacije.

Ministar Ivan Malenica ustvrdio je kako grčkim vlastima "nije u interesu držati 100 hrvatskih državljana u zatvrskom sustavu".

- Nije u interesu niti grčkim vlastima držati 100 hrvatskih državljana u zatvorskom sustavu i jamčiti dodatnu sigurnost s obzirom na okolnosti, tako da je jako bitno da mi kao država stojimo, odnosno, dajemo određene garancije, dodao je Malenica.

