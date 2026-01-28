Hrvatska igra za polufinale EP-a: "Trebat će nam i malo sreće"

Pobjedu hrvatske reprezentacije nad reprezentacijom Slovenije ukupno je pratilo, prema podacima AGB Nielsena, više od milijun i sto tisuća gledatelja! Danas je na rasporedu susret s Mađarima i ujedno posljednja utakmica koja naše rukometaše dijeli od prolaska u polufinale. Utakmica je na rasporedu od 17.55, a prethodi joj nova epizoda emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 16.55 na RTL-u!

Utakmica Slovenija-Hrvatska bila je najgledaniji program tijekom jučerašnjeg dana, s udjelom gledanosti od gotovo 60 % u ciljnoj skupini osoba od 18 do 59 godina i ukupnom publikom od preko milijun i sto tisuća gledatelja. 'Vrijeme je za rukomet' bio je najgledanija emisija u svom terminu, kao i središnja informativna emisija 'RTL Danas', koju je ukupno pratilo više od 900 tisuća gledatelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Iza nas je važna utakmica koju smo odigrali protiv Slovenaca. Hrvatska je stvarno bila bolja, odlično je ušla u utakmicu i od prvog do posljednjeg sudačkog zvižduka je stvarno nadigrala susjednu Sloveniju. Puno se pričalo o tome da je ovo bila jedna od naših najboljih utakmica na ovom prvenstvu i jedna od najboljih obrambenih utakmica na ovom prvenstvu i mislim da je to istina“, kaže Maja Oštro Flis, koja svakodnevno izvještava direktno s prvenstva na koje je stigla s našom reprezentacijom nakon priprema u Njemačkoj.

„Treba se malo odmoriti, koliko se može u ovom ludom ritmu Europskog prvenstva i pripremiti za Mađare koji, koliko mislim, nemaju neke šanse za prolazak, ali sigurno imaju planove zapapriti Hrvatskoj put do polufinala. Trebat će puno dobre igre, puno volje, puno želje što znam da reprezentativci imaju i mislim da će nam trebati i malo sreće da uđemo u polufinale i svi skupa otputujemo u Dansku“, dodaje Oštro Flis.

Osim utakmice naših rukometaša, gledatelji danas mogu pratiti i susret Slovenije i Islanda od 15.25 na kanalu RTL 2. Na platformi Voyo ljubitelje rukometa čekaju utakmice Španjolska-Portugal od 15.10, Njemačka-Francuska od 17.40 te Danska-Norveška i Švicarska-Švedska od 20.10.

Ne propustite utakmicu Hrvatska-Mađarska na od 17.55, kao ni novu epizodu emisije 'Vrijeme je za rukomet' od 16.55 na RTL-u!