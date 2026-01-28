Hrvatska gubi na poluvremenu dvoboja za polufinale Eura

Hrvatski rukometaši igraju zadnju utakmicu u skupini II Europskog rukometnog prvenstva. Suparnik im je Mađarska, a ulog polufinale turnira. Izabranici Dagura Sigurdssona pobjedom bi izborili polufinale i osvojili skupinu. U slučaju kiksa, Hrvatska bi se morala nadati posrtaju Švedske u posljednjoj utakmici večeri.

Rezultat na poluvremenu utakmice Hrvatska-Mađarska je 13:15. Jedino izjednačenje bilo je 1:1, što znaći da Mađari stalno vode od početka utakmice, a čak dva puta su imali prednost od +4.

Naša obrana ne nalazi rješenje za njihovu igru bez vratara. Bence nam je zabio 6 komada, a još je u zadnjoj sekundi Lučin zaradio isključenje na dvije minute.