HRVATSKA - GRUZIJA 32-29: Kauboji upisali pobjedu na otvaranju Europskog prvenstva

Rukometaši Hrvatske danas su od 18 sati igrali utakmicu prvog kola skupine E na Europskom prvenstvu u rukometu. Nakon rezultatskog zaostatka Hrvatska se uspjela vratiti u igru i slaviti rezultatom 32:29.

Najučinkovitiji igrač bio je Šoštarić s 8 pogodaka, a potom Cindrić sa 6 pogotka, Martinović i Lučin s 4 pogotka, Šimić i Srna s 3 pogotka, Klarica s 2 te Mandić i Jelinić s jednim pogotkom. Na golu se istaknuo Kuzmanović s 4 obrane i Mandić s 3 obrane, a u sastavu su još bili Šušnja i Mamić.

Hrvatska će u idućem kolu igrati protiv Nizozemske 19. siječnja, a potom će 21. siječnja igrati protiv domaćina Švedske.