Hrvatska futsal reprezentacija osvojila broncu na Europskom prvenstvu

Hrvatska futsal reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u fustalu! Fustaleri su u borbi za 3. mjesto porazili Francusku rezultatom 6:5, odnosno 11:10 nakon penala .

Francuska je povela golom Menendeza u 4. minuti, a potom je Sekulić u 13. poravnao rezultat. Šest minuta kasnije Sekulić je bio asistent, a Jurlina strijelac za 2:1 i mirniji odlazak na poluvrijeme. Druga dionica utakmice tek što je počela, a kapetan Jelovčić je zatresao mrežu za 3:1. Odmah su uzvratili Francuzi koji su smanjili na 3:2 preko Guirija. U 30. je minuti Hrstić povećao vodstvo Hrvatske na 4:2, no dvije je minute kasnije Guirio ponovno smanjio na 4:3. U 37. je minuti Perić povećao vodstvo na 5:3, ali raspoloženi je Guirio zabio za 5:4 minutu potom. U posljednjoj minuti je Mouhoudine zabio za 5:5, a utakmica je otišla na penale.

U seriji raspucavanja penal mirniji su bili . Prvi je pucao Jelovčić i zabio za 1:0, a onda je Mohammed poravnao idućim penalom. Sekulić je bio miran pa je zabio za 2:1, no Guirio je također bio precizan za rezultatsko poravnanje. Kustura je zatim zabio za 3:2, Tchato uzvraća i vraća sve na početak. Perić je bio precizan za 4:3, Gueddoura također. Jurlina je zatim zabio za 5:4, uzvratio je Mouhoudine. Potom je Vukmir zabio za 6:5, a Toure je promašio cijeli gol i time Hrvatskoj omogućio broncu.

Hrvatska je na putu do bronce u grupi remizirala s Francuskom 2:2, kao i s Gruzijom s istim rezultatom, a pobijedila je Latviju s visokih 4:1. U četvrtfinalu je slavila nad Armenijom pobijedivši 3:0, a u polufinalu je tijesno izgubila od Španjolske 1:2.