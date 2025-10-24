Hrvatska dobila svog najfotogeničnijeg muškarca, evo tko je on!

I Hrvatska ima najfotogeničnijeg Hrvata u 2025.godini, a njegovo ime je Lovre Čanić.

Sinoć je u Splitu, pod velom glamura, održan izbor za najfotogeničnijeg Hrvata 2025. godine. U kuglani su se dodjeljivale brojne titule, no ona koja je izazvala najveće zanimanje i oduševljenje publike bila je upravo titula najfotogeničnijeg. Pobjednik je svojim "spektaklom", odnosno utjelovljenjem lika iz popularne serije, osvojio srca prisutnih.

Titulu najfotogeničnijeg Hrvata ponosno nosi Lovre Čanić, poznat i kao Bonini. Lovre dolazi iz Gospića, trenutno boravi u Zagrebu, a javnosti je poznat po svojoj strasti prema kuhanju i uspješnoj karijeri u modelingu. No, to nije sve! Lovre se uskoro planira okušati i u svijetu šoubiznisa, a već dugi niz godina aktivno sudjeluje u humanitarnom radu. Od pomoći stradalima u potresu u Petrinji do božićnih darivanja siromašnima, Lovre je dokazao da ljepota dolazi iznutra.