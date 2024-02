Hrvatska danas za finale Svjetskog prvenstva u vaterpolu

Danas od 15.30 sati u Dohi Hrvatska vaterpolska reprezentacija od 2005. godine lovi svoje deseto finale od jedanaest na Svjetskim prvenstvima. Dugo je ovo razdoblje, od priprema za Europsko prvenstvo u Hrvatskoj gdje smo igrali finale, pa pripreme za Svjetsko prvenstvo, do samog turnira koji polako dolazi kraju u Katarskoj Dohi. Za finale nam je ostala još jedna prepreka, zove se Francuska, iznenađenje turnira jer su u četvrtzavršnici izbacili jake Mađare. Hrvatska je igrala nedavno sa Francuskom, u Dubrovniku u siječnju, u grupnoj smo ih fazi na Europskom prvenstvu pobijedili 12-7. No, to ništa ne znači jer je ovo sasvim nova utakmica u novim uvjetima. Opreza nikad dosta!

Francuska ima hrvatskog trenera na klupi, Vjekoslav Kobeščak pomoćnik je izborniku, u reprezentaciji igra i „naš“ Duje Živković, a najveća je prijetnja Thomas Vernoux, mladi (21) igrač koji je Mađarima hladno zabio 5 komada. Francuzi se posljednjih godina dižu, bolji su im plasmani na velikim natjecanjima, ulažu dosta u vaterpolo i napredak se vidi. Ovo će biti tvrda utakmica u kojoj naši nemaju pravo na pogrešku.

Evo najave našeg izbornika, Ivice Tucka:

- "Prvo, valja znati da Francuska ima jednog od najboljih igrača na svijetu, Thomasa Vernouxa. Mađarima je onako, ‘hladno da 5 komada’. ‘Izbušio’ je sve suparnike ovdje i njega je nemoguće čuvati jedan na jedan. Toliko je fizički moćan da je to nemoguće. Da ne spominjem Bodegasa koji je prije 10-ak godina kada je Italija postizala vrhunske rezultate, on baš bio njihov prvi centar. Zatim Crousillat desno, Bouet lijevo, Fontani na golu. To je sjajna reprezentacija. Zato ćemo Vernouxa sigurno udvajati jer rekao sam da njega jedan čovjek ne može čuvati.

O On igra obranu, napad, ulazi kao drugi centar i on je sigurno danas među 5 najboljih na svijetu, a za kojeg vjerujem da će za koju godinu biti rijetko viđena igračka marka u planetarnom pogledu. Mlad je, potentan, potpuno je posvećen vaterpolu. Mi ćemo ga zatvoriti sigurno dupliranjem, nećemo mu dopustiti nikakav prostor. Jasno, to otvara prostor nekim drugim igračima za šut, ali bolje netko drugo nego on", naglasio je Tucak.

A evo što kaže Vjekoslav Kobeščak:

- "Ovo je strašno velika stvar za francuski vaterpolo, odjeknulo je dosta jako u Francuskoj, stigle su čestitke i iz nekih vladinih tijela, s najviših razina. Ovaj rezultat će vjerujem još malo promijeniti budućnost francuskog vaterpola. Što se polufinala tiče, Hrvatska je uz Italiju momčad koja nama najmanje odgovara. To su dvije reprezentacije s kojima Francuska nije uspjela doći ne samo do povoljnog rezultata, nego ni blizu. Hrvatska ima velik broj igrača, puno ‘oružja’ i teško je onda obratiti pozornost na sve.

Centri će uvijek donijeti 10-ak igrača više, imaju vratara koji je trenutačno najbolji na svijetu i vanjsku liniju koja je vrhunska, jednako desno, kao i lijevo. Žuvela dobiva na zrelosti, Vukičević ima dimenziju više promjenom strane, Burić je ‘X-faktor’ i na sve dolazi Loren koji vodi igru i kojeg je načelno nemoguće zaustaviti. Protiv takve Hrvatske je teško igrati, ali to ne znači da se mi ne nadamo i da nećemo probati", kazao je Vjekoslav Kobeščak.

Ante Vukičević, naš reprezentativac je od 2017. u Francuskom vaterpolu, suigrač opasnom Vernouxu.

"Francuska ima dosta igrača baš iz mojeg kluba, iz Marseillea. Mislim da ih je ovdje 7-8, s potpisom igre našeg trenera Kobešćaka. Znamo na čemu on inzistira, a onda i kako se za njih pripremiti. Što se samih igrača tiče, sve se vrti oko Thomasa Vernouxa koji je pokretač cijele njihove igre i energije. Najopasniji, svakako. Uz njega bi istaknuo iskusnog ljevaka Crousillata, jedan od njihovih najbitnijih igrača. Ne bi zanemario vratara Fontanija koji je imao odličan dan protiv Mađara te centar Bodegas", kazao je Ante Vukičević.

Dvostruki svjetski prvak Hrvatska igra poslijepodne u 15.30 po našem vremenu protiv Francuske, mi smo favoriti dakako. Igrali smo s njima ukupno 22 puta, samo jednom izgubili, sve ostalo dobili. Francusko je ovo prvo polufinale na nekom svjetskom prvenstvu u povijesti. Drugi je polufinalni par je Španjolska – Italija, oni igraju u 14.00 sati po hrvatskom vremenu.