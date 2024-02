HRVATSKA ĆE BITI SENZACIJA NA EUROSONGU? Odmah nakon objave spota, Baby Lasagna rekordno visoko na kladionici za Eurosong

Nekoliko sati od objave spota za svoj hit Rim Tim Tagi Dim, Istrijanin Marko Purišić a.k.a. Baby Lasagna prikupio je čak 40.000 pregleda na YouTubeu i oko 700 komentara.

Nižu se pohvale iz cijele Europe, pa čak i svijeta, a svi mole Hrvatsku da ove nedjelje na Dori izaberu upravo Lasagnu za svoj predstavnika na Euroviziji koja će se u svibnju održati u Švedskoj.

"Hrvatska, ovo je je ona prilika koja se pruža samo jednom u životu!",

"Ako ovo ne pobjedi onda se ne trebamo vise ni natjecati na Eurosongu. Savršena pjesma, odličan spot i velika prilika da se nakon 20-ak godina plasiramo u top 5 na Eurosongu",

"This is my Eurovision winner right here. I said it from day one. Marko is a genius and this song is next level amazing. Croatia PLEASE vote for Marko, he is your chance to win Eurovision this year. The guy is a genius. And the video ..... soooo good. I love how it tells the story, and Marko's energy is on fire - plus the unexpected ending blew me away", neki su od brojnih redom pozitivnih komentara.

Iako Hrvatska još nije izabrala svog predstavnika, kladionice su uvjerene da je to upravo Baby Lasagna. Hrvatksa je na kladionici koja predviđa pobjednika Eurovizije (https://eurovisionworld.com/) naglo skočila na vrlo visoko 4. mjesto, što je rekordno visoka pozicija.

Zbog svega ovoga, bila bi prava senzacija da Baby Lasagna ne bude hrvatski izvođač na Eurosongu. Ali, nikada se ne zna do samoga kraja...