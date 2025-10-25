Hrvatska bilježi najveće poskupljenje pizze u Europskoj uniji

Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u posljednjih godinu dana zabilježila najveći rast cijene pizze među promatranim europskim državama.

U razdoblju od kolovoza 2024. do kolovoza 2025. prosječna cijena pizze u Hrvatskoj porasla je za 7,2 posto.

Odmah iza Hrvatske nalazi se Latvija s rastom od 6,6 posto, a u Mađarskoj, Grčkoj i Rumunjskoj cijene porasle između 5 i 5,3 posto, piše HRT.

U većini država članica Europske unije cijene su također blago rasle, a prosjek EU-a je 1 posto.

S druge strane u nekoliko zapadnoeuropskih zemalja pizza je pojeftinila. Najveći pad cijena bilježi Luksemburg s -2,9 posto, zatim Danska s -2,4 posto te Irska s -1,8 posto.

Manje pojeftinjenje zabilježeno je i u Španjolskoj, Belgiji, Njemačkoj i Finskoj.

Najmanje promjene zabilježene su u Sloveniji, gdje je cijena pizze porasla za 0,9 posto, što je ispod europskog prosjeka.

Rast cijena sastojaka kao što su brašno, sir, povrće i meso izravno se odrazio na cijenu gotovih jela u ugostiteljstvu. Dodatno su poskupjeli energenti i troškovi dostave, a rast plaća u ugostiteljskom sektoru povećao je ukupne troškove poslovanja.

Iako je pizza u Hrvatskoj među skupljima u Europi, ljubitelji tog jela kažu da je vrijedna svakog centa.

Domaći majstori sve češće osvajaju nagrade, a hrvatska pizza postaje prepoznatljiva po kvaliteti, lokalnim sastojcima i kreativnosti.