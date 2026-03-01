Hrvatice "zarobljene" na Maldivima: "Nad raj na zemlji nadvilo se..."

Imam naslov za svoj novi putopis: Zarobljena na Maldivima! Kaže to u videopozivu u nedjelju prijepodne Vlatka Šimunović, svjetska putnica s osječkom adresom. Ovih dana provodi godišnji odmor u Republici Maldivi, otočnoj zemlji u Indijskom oceanu koju nazivaju rajem na zemlji, piše Novi list.

Do subote činilo se kako ništa ne može narušiti rajsko uživanje u tirkiznom moru i bijelom pijesku otoka Mathiveri, jednog od 1.192 otoka te najmanje azijske zemlje, odnosno jednog od 106 preuređenih u luksuzne resorte.

No onda su stigle vijesti da je Međunarodna zračna luka u Dubaiju pretrpjela oštećenja tijekom iranskog noćnog napada na lokacije diljem arapskih država Perzijskog zaljeva. I da su otkazani svi letovi iz nje!

Sumanuta potraga za letovima

Vlatki i njezinim trima prijateljicama, također Osječankama, počeli su stizati pozivi i poruke zabrinute rodbine i prijatelja iz Hrvatske s upitima kako će se vratiti kući. Naime, imaju povratnu kartu za let preko Dubaija za ponedjeljak, 2. ožujka.

– Otkazan nam je taj let! Stoga smo sve četiri počele sumanuto tražiti alternativne letove preko Istanbula, no internet je toliko štekao da bi nas svako malo izbacio, pa smo morale sve ispočetka.

A svaki put kad bih krenula ponovo ispunjavati obrazac za kartu, ona bi bila bar sto eura skuplja!? Na kraju nam je, dok smo mi četiri sata neuspješno to pokušavale, karte uspio kupiti moj brat, iz Osijeka, po cijeni od 1.500 eura.

Za usporedbu, povratnu kartu platila sam 800 eura, a sad me je karta u samo jednom smjeru izišla dvostruko skuplje. No zapravo smo dobro i prošle s tom cijenom s obzirom na to da su karte u međuvremenu dosegnule 3.000 eura, otkriva nam Vlatka Šimunović.

Peripetije nisu prestale

Valja napomenuti kako kupnjom karte peripetije nisu prestale, jer su Osječanke uspjele osigurati karte za avion tek za 10. ožujka, dakle osam dana kasnije nego što su planirale.

– Svi nam kažu jedno te isto: »Ako već negdje morate biti duže nego što ste planirale, onda nije loše što je to baš na Maldivima.« Ovdje je doista prekrasno i nitko se od ovdašnjih previše ne živcira zbog geopolitičke situacije, ali ipak nam nije svejedno.

Istina, sjediš pod palmom, nude te koktelima, vrijeme je divno, plaže rajske, nestvarno je lijepo, baš kako su nam i obećavali. Međutim, svaki odmor ima svoj planirani početak i kraj, pa je tako trebalo biti i s ovim.

Uostalom, sve smo četiri zaposlene i čekaju nas obveze u Osijeku. Iako je ovo, kako se kaže, viša sila, svaka ima neki neodgodiv posao i obveze prema poslodavcu, stoga nam nije svejedno što nam se ovo događa.

Uostalom, kad se zvecka oružjem, svatko bi najradije bio u svojoj kući – iskrena je Vlatka Šimunović, direktorica marketinga u Trgovačkom centru Portanova u Osijeku.

Sada primaju samo gotovinu

Iako je Vlatka iskusna putnica, dosad nikad nije bila u ovakvoj situaciji. S turističkom su agancijom u stalnom kontaktu, i oni pokušavaju što mogu, ali nitko zapravo ne zna što će se događati, a aviokompanija im (još) nije otkazala karte (iako je let okazan).

Htjele – ne htjele, u nedjelju su same počele tražiti novi smještaj na Maldivima jer im aranžman završava 2. ožujka.

– Nadamo se da nećemo imati problema u traženju novog smještaja. Uostalom, mnogi će sada otkazati putovanje ili će im biti otkazani letovi, pa pretpostavljam da ćemo se svi skupa prilagoditi situaciji, i mi turisti zaglavljeni na otoku i naši domaćini.

Zbog novonastale situacije više ne uspijevamo plaćati račune internetskim bankarstvom i bankovnim karticama, sada primaju samo gotovinu, prepričava nove izazove Vlatka Šimunović, uvjerena da će se snaći kao i uvijek do sada.