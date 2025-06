HRVATI VEĆ NA RUBU ŽIVACA Vrućine su krenule, a kaos s klimama je nemoguć: "Montaža skuplja od uređaja? Pogledajte račun, ovo je nerealno"

S dolaskom prvih pravih ljetnih vrućina počinje tradicionalna navala na klimatizacijske uređaje – trgovine prijavljuju povećanu prodaju, a serviseri i montažeri klime doslovno su zatrpani poslom. U toj potražnji mnogi građani suočavaju se s velikim troškovima, ali i dugim rokovima čekanja. Na sve to nadovezala se viralna objava korisnice Reddita koja je podijelila svoje neugodno i – kako je naglasila – skupo iskustvo s ugradnjom nove klime i pokrenula lavinu komentara, piše Večernji list.

"Pokvarila se klima, nepopravljivo. Kupili novu. Koga god sam zvala, za demontažu stare traže 60 €, za montiranje nove 300 €. Nije da ne cijenim rad u ovom slučaju obrtnika, ali kako cijena montaže klime može biti gotovo jednaka cijeni novog uređaja? Sad gledam gdje ima za kupit vakuumska pumpa s manometrima pa ću je sama stavit. Tj. muž", napisala je korisnica.

U komentarima se redom javljaju ljudi s gotovo identičnim iskustvima – od čekanja do prekomjernih cijena montaže, bez obzira na cijenu same klime. Jedan korisnik kratko je sažeo situaciju: "Ugradnja klime, standardna cijena – 250 eura. I to treba čekat 2-4 tjedna jer sad su se svi sjetili da su klime korisne po ljeti. Ponuda i potražnja..."

Drugi korisnici prisjećaju se kako su cijene izgledale prije uvođenja eura i kako se čini da su “preko noći” značajno porasle: "Ako pretvorimo 300 eura, to je 2280 kuna. Nema šanse da je toliko koštala montaža u kunama. Ah da, poskupili su nosači i bakar." Neki napominju da cijena montaže nema nikakve veze s vrijednošću uređaja: "Svugdje je takva cijena, platila ti klimu 300 eura ili 1300 eura – ugradnja je 300 eura. I naravno, čeka se dosta dugo na majstora."

Zanimljiv je i komentar korisnika koji je pokušao ugraditi klimu izvan sezone: "Ja sam tražio u 2. mjesecu da smanjim troškove i to – nemaju, nema na lageru, nije sezona. Po zimi nema klima u dućanima i nema instalatera jer nema potražnje. Po ljeti poskupe klime i nema montažera jer su po terenu. Uglavnom – samo će biti skuplje što dulje čekaš."

Neki su istaknuli da ni jednostavniji slučajevi, bez bušenja i s postojećim nosačima, ne znače nužno nižu cijenu, barem ne ako očekujete promptnu uslugu: "Malo puno budući da nema bušenja i ide na stari nosač. Mislim da možeš proći jeftinije, ali ne baš da dođe sutra." Drugi pak upozoravaju da ne treba olako zaključivati kako je montaža jednostavan posao: "Dobri su mi ovi redditori koji kažu da bi trebalo bit jeftinije jer ne treba bušit… Majke ti, kod mene u firmi su odvalili pol zida i to tak ostavili, još rekli da oni nisu knauferi. Toliko o tome koliko su truda uložili u taj dio rada."

Jedan korisnik podijelio je konkretan račun kako bi pokazao da cijene ugradnje znaju biti gotovo bezobrazne: "1200 € uređaj, 450 € montaža. (400 + 50 jer je bilo dodataka). A od dodataka je bilo pola metra više cijevi nego ide standardno (do 3 m). Morao je bušiti kroz dva zida, a u osnovnoj cijeni je kroz jedan. Vanjska jedinica je na podu, nije se trebao negdje nezgodno penjat. Cijena ugradnje je prokleta katastrofa. Stvorio se ‘klima kartel’ – vidjeli su da su potrebni i sad svi deru." Upozorenja stižu i onima koji razmišljaju o “uradi sam” varijanti: "Da bi imala garanciju na klimu, mora ti je ugraditi ovlašteni servis za ugradnju. Samo uzmi to u obzir ako ćeš ugrađivati sama."