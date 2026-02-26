Hrvati u nevjerici, odzvonilo jeftinom šopingu! Je li ovo kraj za Temu i Shein?

Ventilator za lice nije euro nego četiri. Neeee. Kupaći kostim ne pet nego osam eura. Neee. 18 pari naušnica umjesto tri i pol platit ćemo šest i pol eura. Stol za blagovaonicu 17, vjenčanica 16, alkotest sedam. Gotovo je s jeftinim shoppingom s kineskih stranica. Od srpnja ćete na svaku sitnicu koju naručite sa Sheina i Temua platiti i tri eura carine. Tako se Europska unija odlučila obračunati s nepoštenom jeftinom konkurencijom.

Europska unija uvodi carine za male pakete, odnosno pakete u vrijednosti do 150 eura. I to od tri eura. Ne po narudžbi, nego po komadu. Doduše ako u paketu imate primjerice 5 pari naušnica istog materijala, pa tako one imaju isti tarifni broj, na tih pet pari plaćate carinu od tri eura. A ako imate pet pari različitih naušnica, različitih materijala, e onda na svaki par ide carina od tri, odnosno ukupno 15 eura. Odluka iz Bruxellesa na snagu stupa nakon 1. srpnja, i to je zasad tek privremena mjera koja bi trebala trajati pune dvije godine, uz mogućnost produljenja, piše Net.hr.

'Ne zadovoljavaju uvjete'

"EU već dulje vremena razmatra kako doskočiti poplavi paketa koje svake godine uvezemo iz Kine na naše tržište, njih otprilike četiri i pol milijarde. S jedne strane to iznimno opterećuje naše carine, a s druge, radi se o proizvodima koji vrlo često ne zadovoljavaju naše stroge standarde sigurnosti i kvalitete", kaže zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Da, kineske trgovine, svi su zavoljeli zbog niskih cijena - od nakita i satova, preko tableta i kamera, do majica i haljina. Biljana Borzan za Direkt objašnjava, europski proizvođači ne mogu proizvesti cjenovno konkurentne alternativne proizvode, zbog strogih pravila unije koji uključuju i radnička prava i zaštitu okoliša.

'To će za EU značiti veći prihod'

U Hrvatskoj pošti svaki mjesec zaprime više od 100 tisuća paketa, u vrijednosti do 150 eura. I to kažu, prvenstveno iz Kine. Ali sudeći prema odluci Europske unije, nakon 1. srpnja, ta bi se brojka mogla itekako smanjiti.

Jer ako ćete tada u košaricu staviti primjerice sunčane naočale od 2,83 eura, na to ide carina od tri eura, pa ćete paket ukupno platiti 5,83 eura. Ako pak ne naručujete samo to, nego u narudžbu dodate i maskicu za mobitel od 1,93, carina ide i na nju, pa je to ukupno 10,76 eura. A ako tome dodate recimo još ruksak od 10,62 eura, i na njega ide još tri eura carine, pa će vas račun za ova tri proizvoda izaći 24,38 eura, dok biste sada isto to platili devet eura manje.

"Nove carinske pristojbe koje će se primjenjivati 1. srpnja će za EU značit veći prihod. Smanjit će se i uvoz smeća, jer dosad se jako puno uvozilo manjih proizvoda koji su cjenovno niži, pa će potrošači dvaput morati razmišljati hoće li naručivati jedan ili više proizvoda", kaže ekonomski analitičar Petar Vušković.

'Moglo bi doći do trgovinskog rata'

Sve bi ovo moglo dovesti do trgovinskog rata, jer još ne znamo hoće li Kina Europi uvesti dodatne carinske mjere, govori nam ekonomski analitičar.

"Rezultat toga može značiti i sporije narudžbe iz Azije. Jer će se zapravo carinski sustav dodatno komplicirati, premda je zapravo njegov cilj da se pojednostavi i digitalizira, da se do 2028. reformira carinski sustav Europske unije" kaže Vušković.

"Potpuno razumijem da je u uvjetima visoke inflacije i visokih cijena kupovanje na ovim platformama mnogim građanima vrlo privlačno, i tako će biti i dalje. Ne vjerujem da će ova mjera dovesti do povlačenja ovih platformi s našeg tržišta", kaže Borzan.

Platforme će sigurno ostati, pitanje je samo koliko manje maskica, ventilatora, novčanika, kupaćih kostima ćete nakon ovog ljeta naručivati.