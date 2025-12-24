Hrvati troše u rekordnim brojkama: U samo jednom danu izdani milijuni računa

Od jutra su tržnice, ribarnice i trgovine bile pune. Kupovala se riba, ali i ručak za sutra. Svi žele savršen Božić pa nije ni čudo da u potrošnji rušimo rekorde.

Osim na tržnicama, brzo su se praznile i police u trgovinama. Po zadnje namirnice išlo se i u gužvu, a obavljala se i posljednja predbožićna kupnja, pokloni i ukrasi.

A potrošnja raste.

Samo u utorak fiskalizirano je više od 6 milijuna računa, što je najviše ovaj mjesec. U odnosu na lani porast je to od 5,3 posto. Iznos računa veći je za nešto više od 3 posto.

Maja Bogović iz sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore pojašnjava ove brojke. "Više nam raste iznos računa, znači da je prosječan račun veći u odnosu na broj računa. Možemo zaključiti da se povećan raspoloživi dohodak prelijeva u potrošnju, imamo povećan broj računa".

No, prava bit blagdana ipak se ne može - kupiti novcem.

Više pogledajte u videoprilogu.