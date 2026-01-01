Hrvati spiskali milijarde, neki su hrabro otkrili: 'Majko mila, nemoj pitati...'

U Novu godinu s zatvorenim trgovinama, ali u dvanaestom mjesecu su i oni i novčanici bili, sudeći po potrošnji – puni. S prvim danom nove godine kreće suočavanje sa stvarnošću, piše RTL.

Alen iz Zagreba priznao nam je da je ovih dana potrošio puno: "Svake godine sve više i više, da brojim vjerojatno bih plakao. To je sigurno oko tisuću eura."

Ivan iz Beča iskren je: "A, majko mila, nemoj me pitati, ja mislim da sam kredit podigao… Do tisućke najmanje i to za jelo, za piće… Nije se šparalo."

Mara, također iz Beča, priznaje da je ovih blagdana sve muž plaćao, ali… "Doduše, s mojom plaćom." Kaže da su potrošili 300 do 400 eura.

Tomislav iz Zagreba procjenjuje da je potrošio od 500 do 1000 eura, dok Dinko kaže da plaća karticom i dobacuje: "I kaj me briga, zaboravim. Pitam primaju li karticu i koliko košta – košta."

A kad se sve zbroji i provjeri stanje na računu, mnogima bi se moglo zavrtjeti u glavi.

Potrošnja premašila 667 milijuna eura

Prema podacima Porezne uprave, samo u zadnjem tjednu prosinca potrošili smo više od 667 milijuna eura.

Rekordne su to brojke o potrošnji.

Ove godine smo se svi malo opustili po pitanju osobne potrošnje, ali ne primarno zbog rasta cijena, nego i zato što smo kupovali malo više, imali bogatije blagdanske stolove, potrošili smo na dočeke, malo smo bili više po restoranima i potrošili na ostale uslužne djelatnosti malo više nego što smo naviknuli trošiti prijašnjih godina.

Tijekom prosinca, zaključno s 30., izdano je više od 197 milijuna računa, što je prema podacima Porezne uprave 8,397.803 više nego godinu prije.

U eurima to izgleda ovako: ukupan iznos računa ovog prosinca bio je 3.744.430.477 eura. Potrošeno je 342.656.287 eura više.

Vedriš: 'To je redovno stanje'

Evo kako te podatke tumači ekonomski stručnjak Mladen Vedriš:

"Pa da, bilo je veselo, bilo je očekivanja koja su onda pretvorena u kupnje. Bilo je očekivano, broj računa nešto raste, ali je bitan iznos po pojedinim računima. I ono što je najbitnije, da je ukupna potrošnja porasla, ali ispod stope inflacije za one artikle koji se kupuju. Tako da, ako me pitate, redovno stanje."

Stanje potrošnje kakvo nas čeka i u ovoj godini bit će na razini događanja u godini koja je iza nas. "Vjerojatno inflacija neće stati na onim artiklima koji su nam najvažniji – hrana, usluge i režije – tako da će taj fiksni dio izdataka će rasti. Koliko prostora će ostati za tu diskrecijsku potrošnju, da kupujemo i ono što nam i nije potrebno, ali nas veseli - to je pitanje", rekao je Vedriš. Inflacija će sigurno biti iznad prosjeka eurozone.

Nova godina, ali stari problemi. Iako oni nisu veliki, pita li se ministra financija i guvernera, koji predviđaju usporavanje inflacije na 2,8 posto.