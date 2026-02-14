Hrvati se posvađali oko cijena za Valentinovo: "500 kuna za buket? Alo, jeste li vi normalni?"

Fotografija buketa ruža s istaknutom cijenom od 70 eura, snimljena u cvjećarnici uoči Valentinova, izazvala je veliku raspravu među korisnicima Reddita. Objavu su u kratkom vremenu podržale stotine korisnika, a komentari su pokazali koliko su mišljenja podijeljena oko cijena cvijeća nakon uvođenja eura.

Mnogi tvrde kako su cijene u posljednjih nekoliko godina drastično porasle. “Buketi s 50 kuna na 30 eura plus”, napisao je jedan korisnik, dok drugi dodaje: “Jedna ruža deset eura?!”

Dio komentatora smatra da je riječ o pretjerivanju i čistom konzumerizmu. “Idiotski blagdan Valentinovo, dok ima ovaca koje kupuju, bit će i ovakvih cijena”, stoji u jednom od komentara. Sličan stav dijele i drugi: “Dok god ima ljudi koji to plaćaju, takve će nam cijene i biti.”

Neki korisnici ističu da bi za isti iznos radije kupili nešto trajnije. “Radije parfem ili večeru nego 70 eura za cvijeće koje će završiti u smeću za tri dana”, napisala je jedna korisnica, dok drugi dodaje: “Za te novce možeš kupiti nakit, a ne mrtvo cvijeće.”

S druge strane, ima i onih koji podsjećaju da je riječ o slobodnom tržištu i osobnom izboru. “Ponuda i potražnja – ako se prodaje, cijena je očito realna”, zaključuje jedan komentator.

Rasprava se ubrzo proširila i na šire teme – inflaciju, rast troškova života i percepciju novca nakon prelaska na euro. Tako je jedan korisnik primijetio: “Druga valuta, ista brojka.”

I dok jedni cijenu smatraju pretjeranom, drugi u njoj vide tek još jedan dokaz da romantične geste često imaju i vrlo konkretnu tržišnu vrijednost.