HRVATI OSVOJILI ZLATO U DALEKOM SENEGALU Bili najbolji od 25 posada iz 18 zemalja: "Ulovili 'čudovište' od 315 kilograma!"

Članovi posade kaštelanskog kluba Giričić osvojili su zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u big game ribolovu u akvatoriju Senegala. Bili su najuspješniji od 25 posada iz 18 zemalja.

"Sad je vrijeme i da Hrvatska ugosti flotu svjetskih big game ribolovaca, kada nam ovako dobro ide, pa u tri godine 'dignemo' sve tri medalje i popnemo se na tron svijeta. Prvo bronca Kaštelana, pa srebro Bračana i sada zlato Kaštelana – dovoljan je pokazatelj kako smo u vrhu svjetskog ribolova na velike morske trofeje...

Nisu se ni smirile emocije, nisu prestale čestitke za najnoviji uspjeh posade kaštelanskog kluba Giričić, koji su osvojili zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u big game ribolovu u akvatoriju Senegala, a već se “kroji” budućnost ovog sporta.

Hrvatska bi trebala u dogledno vrijeme postati domaćin najboljim ribolovcima, jer mi imamo najbolje!

I to tim kapetana Gordona Svaline u sastavu: Borislav Boro Taraš, Ante Karačić i Bepo Svalina", kazuju iz kluba.

Hrvati odnijeli pobjedu u dalekoj Africi

Momci su u dalekom Dakaru, bili najuspješniji među 25 posada iz 18 zemalja, među kremom trofejnih ribolovaca.

"Izazovno je bilo, jer za doći na svjetsko prvenstvo potrebna vam je viza, ulaznica za trodnevno nadmetanje ili medalja sa prijašnjih svjetskih smotri ili medalja sa nacionalnih prvenstava. Rezultat morate imati kako bi lovili bok uz bok s najboljima", kazuje nam presretan kapetan Svalina.

Zadovoljan je ovim uspjehom, no prvenstveno što su imali priliku loviti u vodama afričkog oceana koji baš i nije bio naklonjen posadama.

"Vala je bilo tri do četiri metra, vrijeme nam baš nije bilo ugodno, no sve je dobro prošlo. A odluka o pobjedniku donesena je zadnji dan ribolova, kada smo mi prvi imali na udici merlina. Na nadmetanju se riba ne vadi iz mora, boduju se ulovi i puštaju.

Hrvati su pobijedili, hrvatski dres s kockicama bio je glavni na ulicama ove siromašne zemlje, gdje stanovnici znaju našu zemlju po – Modriću! Sve znaju o Luki i našoj reprezentaciji, no sada Hrvatsku znaju i po nama, prvacima svijeta u big game ribolovu", dodaje Gordon Svalina.

Sa svojom je posadom kapetan Gordon Svalina pobjedu posvetio žrtvama grada heroja Vukovara i Škabrnje, budući su na Dan sjećanja i osvojili medalju najsjajnijeg sjaja. Napominje kako su članovi hrvatske reprezentacije uoči natjecanja ulovili merlina od pet metara.

"Uz jedan kuriozitet – kako se ne smije ulov vaditi na krmu broda, tijekom nadmetanja, naši Kaštelani i Trogirani (spoj dvije posade je bio ovaj B tim hrvatske reprezentacije – kaštelanska posada Corto i trogirska Tragos), su ulovili “čudovište” uoči nadmetanja, na treningu. Merlina od 315 kilograma! Baš je grdosija od pet metara", smije se Svalina.

Još jednom je zahvalio svima koji su podržali njihov sportski uspjeh, od hrvatskog izbornika Tonča Lukete, tima A reprezentacije supetarskog kluba Arbun, Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, svom klubu Giričiću i svim zaljubljenicima u big game, ribolov na velike trofeje, gdje je Hrvatska tek počela sa “popločavanjem” staze pobjednika – medaljama!