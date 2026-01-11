HRGOVIĆ: "Moj prvi pravi gol za Hajduk, poseban za mene"

Nogometaš Hajduka, Šimun Hrgović upisao se među strijelce u pobjedi Bijelih protiv Croatie Zmijavci (2:1) u prijateljskoj utakmici odigranoj u Zmijavcima. Hrgović je na terenu proveo prvo poluvrijeme i ostavio dobar dojam.

Nakon susreta priznao je kako vremenski uvjeti nisu bili nimalo ugodni, no naglasio je da su igrači na to naviknuti. Istaknuo je da je riječ o prvoj pripremnoj utakmici u kojoj je momčad ispunila osnovne ciljeve te da među igračima vlada zadovoljstvo odrađenim.

Posebno emotivan bio je njegov pogodak, koji je opisao kao prvi „pravi“ gol u dresu Hajduka, istaknuvši da mu taj trenutak ima posebno značenje.

Govoreći o tijeku priprema, Hrgović je poručio kako stručni stožer od momčadi traži iste standarde kao i u prvom dijelu sezone. Dodao je da se ti zahtjevi nastoje dosljedno provoditi na treninzima te da vjeruje kako će se takav rad pozitivno odraziti na igru.

Osvrnuo se i na dosadašnji dio sezone, naglasivši da je pred momčadi još puno izazova te da unutar svlačionice postoji čvrsto uvjerenje kako Hajduk može ostvariti zacrtane ciljeve.

Kao najveći prostor za napredak vidi u fizičkom aspektu igre i presingu, istaknuvši da je momčad postala izrazito trkački snažna te da se upravo iz tog segmenta može izvući dodatna kvaliteta.

Bijele očekuju još dvije pripremne utakmice prije nastavka prvenstva i ogleda s Istrom 1961, a Hrgović je poručio kako je cilj maksimalno se pripremiti i drugi dio sezone otvoriti pobjedom.