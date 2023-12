HRABRA DALMATINKA TREBA NAŠU POMOĆ Laura (18) ima leukemiju: "Od vas neću tražiti niti centa, ja ću vas zamoliti nešto drugo"

Troškovi mog liječenja su pokriveni u cijelosti tako da vas neću pitati ni centa. Ostavimo to za neke druge kojima je potrebnije. Ja ću vas zamoliti nešto drugo. Naime, potrebna mi je transplantacija matičnih stanica. Moja obitelj je prva uskočila u pomoć, ali nažalost njihove matične stanice nisu kompatibilne s mojima. Potrebna mi je pomoć svih vas koji možete da postanete darivatelj matičnih stanica, poručila je hrabra Benkovčanka Laura Majić (18), koja je prije mjesec dana otkrila da ima leukemiju.

Njezino pismo javnosti, ali i sugrađanima u Benkovcu mnoge je ostavilo bez teksta. Ona ne traži puno, nego samo brige koje imaju svi njezini prijatelji, poput škole, upisa na fakultet, ljetnog posla...

- Molim vas da odete u najbliži transfuzijski centar i date tu jednu epruvetu krvi. Ona će spasiti na desetine ljudi poput mene koji vode ovu borbu. Imam još mnogo nedoumica koje moram riješiti. Evo, ono što je najgore od svega, prvo što mi pada na pamet što želim jesu brige - obične brige kojih bi se najradije htjela riješiti da sam zdrava. Škola, faks, ljetni posao... Nekako sam ih zavoljela otkako sam bolesna - nastavila je Laura u svom pismu koje su pročitali prije koncerta triljskog repera Grše u sklopu Adventa u Benkovcu.

Upravo za nju je Udruga studenata Bukovice i Ravnih kotara (BIK) organizirala humanitarnu nogometnu utakmicu. U Benkovcu se svake godine u adventsko vrijeme organizira najluđa nogometna utakmica u Dalmaciji, ako ne i šire. Radi se o utakmici s pozamašnim brojem igrača, točnije 50 na 50 igrača.

Na jednoj strani nalaze se članovi Udruge studenata Bukovice i Ravnih kotara (BIK), koji već godinama organiziraju Advent u Benkovcu. S druge strane je tim Caffea Corto. Sve je ove godine dobilo i humanitarni karakter te se sav prikupljeni novac donira za liječenje njihove sumještanke Laure Majić. Utakmica je tako odigrana u subotu u samom centru grada na šetnici, trčalo se za loptom, navijalo, zabavljalo... Građani su izašli na ulice gledati mladež kako se zabavlja i donirati, dok su se vlasnici poslovnih prostora na šetnici nadali samo da lopta neće završiti u njihovu izlogu.

"Kapice Djeda Božićnjaka, dobra volja i manitoština - to je ono što je potrebno za sudjelovanje u ovoj nogometnoj utakmici", a u najavi pišu kako su svi pozvani osim blata i kiše.

Nakon teksta objavljenog u 24sata nižu se reakcije, Laura još jednom želi zahvaliti svima na velikoj podršci.

- Mnogi mi se javljaju i pitaju kako sam tako ostala pozitivna. Dobila sam još veću podršku, a javili su se i ljudi koji su prošli ovu moju borbu. Kažu: 'Nije ništa strašno, pobijedit ćeš ti to' - priča Laura za 24 sata.

- Moje liječenje se ne plaća, ali Udruga BIK imala je želju pomoći mojim roditeljima oko troškova putovanja u Zagreb jer moji praktički sad žive u Zagrebu. Prvo su se javili tati i rekli da imaju želju pomoći nam. To su moji ljudi, ljudi s kojima sam odrasla i išla u školu. Benkovac je jako mali, svatko zna svakoga, to su te neke čari malih gradova. Presretna sam zbog tolike podrške i to mi je veliki vjetar u leđa, predivan je osjećaj kad je tvoj grad uz tebe. Udruga je još jednom pokazala kako to Benkovac radi - rekla je Laura u prvom razgovoru za 24 sata.