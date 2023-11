HRABAR POTEZ MLADOG DALMATINCA Duje je pokrenuo svoj podcast, uhvatio se u koštac s predrasudama: "Autanje" nije svima lagan i prirodan proces

"Dobro došli u 27, podcast gdje se ne sramimo biti svoji. Ja sam Duje, volim ljude, puno pričati, a na putu do doma uvijek mi se desi neka drama o kojoj vam moram sve reći!"

Ovako je mladi aktivist i novinar Duje Kovačević započeo svoj prvi podcast i odmah privukao pozornost javnosti, javlja HRT.

- Prva epizoda zvala se "Mama, ja sam gej". Ja sam to namjerno napravio. Svi su očekivali da imam priču, da sam rekao tu filmsku rečenicu, ali to se kod mene nikad nije dogodilo. Ja se nisam autao kao većina drugih ljudi i tako je zapravo došlo do prve epizode i postala je velik bum, rekao je Duje.

Razotkrivanje seksualnog identiteta za njega nije bio trenutak, nego proces koji je trajao cijeli život.

- Kako sam ja počeo shvaćati da je moja seksualnost drugačija od one većine drugih ljudi, tako su i ljudi oko mene kužili. I kako sam ja to prihvaćao, tako su moji roditelji i moja okolina počeli primjećivati i prihvaćati, ispričao je.

No, "autanje" nije svima lagan i prirodan proces. Upravo je njima Duje želio pomoći.

- To je najbolji osjećaj. Ja nisam klasični influencer koji zarađuje na tome, nego stvarno želim napraviti promjenu. A nema boljeg pokazatelja nego kad ti netko kaže pomogao si mi. To je trenutak kad shvatiš da sve što radiš ima smisla. I ako si pomogao jednoj osobi, to je već velika stvar. Mnogi se i ne trude drugima pomoći, rekao je Duje Kovačević.

Progovaranjem o procesu priznavanja i prihvaćanja vlastite seksualnosti Duje je postavio temelje ovog hrabrog medijskog projekta u kojem se ne bavi samo problemima LGBT osoba nego i feminizmom, razbijanjem svih oblika predrasuda i zauzimanjem za ljudska prava općenito.