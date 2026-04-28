HPD Mosor obilježava 100 godina: U Solinu promocija monografije o legendarnom društvu

Gradska knjižnica Solin i Hrvatsko planinarsko društvo Mosor pozivaju sve zainteresirane na promociju monografije “Hrvatsko planinarsko društvo “Mosor” 1925. – 2025.” objavljene povodom obilježavanja 100. obljetnice osnutka ovog splitskog planinarskog Društva.

Promocija će se održati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin u četvrtak, 30. travnja s početkom u 19 sati. Monografiju će predstaviti njena urednica, Ljubica Vuko, dopredsjednica i predsjednik HPD-a Mosor, Sonja Nikolin Weindinger i Ivica Sorić Suri, a moderator će biti Vesna Žižić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ova monografija donosi kratak pregled bogate povijesti HPD-a Mosor, jednog od najstarijih i najznačajnijih planinarskih društava u Dalmaciji i Republici Hrvatskoj. Kroz fotografije, dokumente i svjedočanstava članova, knjiga prati razvoj društva i planinarske aktivnosti koje su desetljećima oblikovale planinarsku kulturu ovoga kraja.

Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli!