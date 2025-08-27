Horor u Splitu: Muškarac uhićen nakon što je napao žensku osobu

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim muškarcem koji je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku zbog počinjenja kaznenih djela Teška tjelesna ozljeda u pokušaju i Prijetnja.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 25. kolovoza u večernjim satima došao stan oštećene, tijekom rasprave o međusobnim nesuglasicama napao je i njoj te još jednoj osobi koja se nalazila u stanu uputio prijetnje nakon čega se udaljio vozilom. Oštećena je lakše ozlijeđena.

Policijski službenici su nakon zaprimljene prijave o događaju pronašli muškarca i nad njim proveli istraživanje. danas će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.