Horor na dalmatinskom otoku: 23-godišnjak silovao ženu

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru priopćilo je kako je pokrenuta istraga protiv 23-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo silovanja.

Kako navodi DORH, sumnja se da je kazneno djelo počinjeno 17. kolovoza 2025. na području otoka Paga, na štetu hrvatske državljanke.

Nakon prvog ispitivanja okrivljenika, državno odvjetništvo je predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog i osumnjičenom odredio istražni zatvor.

Istraga je u tijeku, a više detalja iz DORH-a zasad nisu objavili.