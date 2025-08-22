HOROR NA BENZINSKOJ Mortus pijan na pult stavio ogromnog pitona pa zaprijetio djelatniku

Mortus pijani mladić odložio je golemu zmijurinu na pult na benzinskoj postaji i potom počeo pivom zalijevati inventar i zaposlenika.

Kako javlja Jutarnji, sve se dogodilo na benzinskoj postaji KTC-a u Virovitici. Mladić (28) s 2,21 promila alkohola ušetao je na benzinsku s dva piva i velikim kraljevskim pitonom u rukama.

Kad je sve odložio na pult, šokirani zaposlenik mu je rekao da ne može tu stavljati pitona. Ovaj se uvrijedio te mu je spočitnuo da je najgori radnik benzinske ikad. Potom je uzeo pivo i njime ‘poškropio’ kompjuter, slatkiše, pult i djelatnika.

“Dokad radiš? Vidimo se nakon posla“, poručio mu je i sa zmijurinom izašao van. Policija ga je vrlo brzo pronašla i odmah mu oduzela nesretnog pitona, piše Jutarnji.

Sudac ga je kaznio s 420 eura i 28 eura troškova postupka, a zmiju mu je vratio jer je “riječ o živom biću čijim bi oduzimanjem došlo do povrede Zakona o zaštiti životinja”.