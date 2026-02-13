Horor kod Budimpešte: Vatrena stihija progutala hotel, ima mrtvih

Požar koji je u petak ujutro izbio u Budakesziju, nedaleko Budimpešte odnio je nekoliko života, dok su deseci ljudi ozlijeđeni.

Plamen je u potpunosti zahvatio krov dvokatnice – hotela u Ulici Zichy Péter – a pretpostavlja se da je uzrok požara eksplozija plinske boce.

Vatrogasci su u jutarnjim satima evakuirali više osoba te u ruševinama pronašli tri tijela, dva muškarca i jednu ženu.

U požaru je izgorjela cijela krovna konstrukcija dvokatnice, a prema dosadašnjim informacijama ozlijeđeno je oko 20 ljudi.

Dvokatnica u Ulici Zichy Péter zapalila se u petak u ranim jutarnjim satima.

Gradonačelnica Budakeszija Ottilia Győri na Facebooku je objavila da ima poginulih i teško ozlijeđenih. Prema njezinim riječima, krov hotela planuo je tijekom noći.

Pomoć je pružena 22 osobe – četiri su u životnoj opasnosti, tri u teškom stanju, a 15 je zadobilo lakše ozljede. Ozlijeđeni su prevezeni u osam bolnica u Budimpešti.

Vjeruje se da je požar izbio oko 2.15 sati ujutro uslijed eksplozije plinske boce.

Ugašen je u jutarnjim satima, prenosi Dnevnik.