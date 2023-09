Hoćemo li vidjeti bijeli dim s Poljuda: Hajduk zaključuje rekordan transfer do ponoći?

U ponoć se zatvara ljetni prijelazni rok u Ligama petice, sve je manje vremena za velike transfere, a puno će očiju biti usmjereno prema Poljudu.

Hajduk je doveo veliko pojačanje, potpisao je Filip Uremović i tako zaoštrio konkurenciju u posljednjoj liniji, zbog čega je mladi Dominik Prpić otišao na posudbu u Radomlje. U slovenskom partner-klubu pokušat će se izboriti za minutažu, no mnogi se pitaju što se događa s Lukom Vuškovićem?

Čim je napunio 16 godina, talentirani branič zaigrao je u prvom sastavu i vrlo brzo pokazao zašto je stvorena tolika pompa oko njega. Pisalo se o ponudama Manchester Cityja i PSG-a, a onda je takoreći nestao s mape, javlja Gol.hr.

Znači li to da se u pozadini nešto kuha? Istina, u posljednje vrijeme nema toliko novih informacija o Vuškoviću, izgleda kao da je sve obavijeno velom tajne, no to ne znači da se baš ništa ne događa. Na Poljud su stigle ponude gore spomenutih velikana, no još uvijek čekamo službenu potvrdu transfera.

Bio bi to rekordan iznos za Hajdukovu blagajnu, s tim je novcem puno lakše vući poteze na mercatu i dovoditi pojačanja u lovu na toliko željenu titulu, no kako to već biva u svakom transferu, pita se nešto i igrača

Sasvim je razumljivo da se Vušković i njegov tim ne žele žuriti, traži se najbolja opcija za njegov razvoj, a hoće li odluka pasti već ovog ljeta, mogli bismo uskoro saznati. Što se pak tiče njegova statusa u momčadi, sasvim je jasno da ga nema potrebe gurati na silu, sto na sat, u obrani je zaoštrena konkurencija, a oni iskusniji i stariji trebaju povesti momčad na početku sezone.

Šarlija, Diallo, a sada i Uremović stigli su na Poljud, obrana izgleda jako dobro, a stavljati veliku odgovornost na pleća 16-godišnjaka moglo bi biti pogubno za njega i Hajduk, piše Gol.hr.

Što se pak tiče ulaznih transfera, Hajduk neće mirovati, po svemu sudeći na Poljud bi uskoro trebao sletjeti dojučerašnji kapetan Osijeka Mihael Žaper, a možda i krilni napadač Mounir Chouiar...

