Hoće li Thompson održati koncert u Mostaru? Javio se njegov menadžer

Mostar će idućeg ljeta ponovno ugostiti Marka Perkovića Thompsona. Vijest je na društvenim mrežama potvrdio politički tajnik HSP-a Tihomir Šarac, koji je, kako navodi, osobno razgovarao s poznatim glazbenikom.

„Marko mi je sinoć potvrdio da će početkom srpnja iduće godine održati koncert u Mostaru! Hoće li to biti na stadionu Bijeli Brijeg ili na Mostarskom blatu, ovisit će o interesu publike. Hvala Marku što mi je prepustio da upravo ja najavim ovaj događaj“, napisao je Šarac.

Prisjetio se i vremena kada je Thompson pjevao na predizbornim skupovima HSP-a:

„Tada je pjevao doslovno za malo bolju večeru! U ovom vremenu iskrivljenih vrijednosti, materijalizma i konzumerizma, Marko nas u svojim pjesmama podsjeća da su prave vrijednosti obitelj, vjera, ljubav i domovina.“

Na kraju poruke, Šarac je Thompsona pozdravio riječima:

„Dobrodošao, naš Marko, u naš Mostar!“

Za očekivati je da će to biti jedan od najvećih glazbenih događaja u Hercegovini idućeg ljeta, a točna lokacija i datum koncerta bit će objavljeni naknadno, piše Hercegovina info.

Nakon što je u petak – prema navodima Tihomira Šarca, glasnogovornika HSP-a BiH – objavljeno da će Thompson početkom srpnja 2026. godine održati koncert u Mostaru, portal Jabuka.tv uputio je dopis Thompsonovu menadžmentu radi potvrde informacije.

Međutim, Thompsonov menadžer Zdravko Barišić, u odgovoru je najavio da će se turneja nastaviti novim koncertima u Hrvatskoj i po svijetu, ali da u ovom trenutku nema nikakvih konkretnih planova ni dogovora za koncert u Bosni i Hercegovini.

Turneja “Hodočasnik” Marka Perkovića Thompsona krenula je koncertom u Zagrebu. Odvijat će se i dalje po Hrvatskoj i po svijetu, kao i sve dosadašnje turneje. Normalno je da će u sklopu turneje biti i koncerti po Bosni i Hercegovini. Gdje i kada, to u ovom trenutku ne znamo jer još nismo napravili plan, obavili razgovore, a kamo li nešto dogovorili, izjavio je Barišić za portal Jabuka.tv.