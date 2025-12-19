Hoće li Split dobiti stadion po uzoru na Bratislavu? Bilić: "Ovaj projekt idealan za nas, jer je usporedive veličine"

Nacionalni nogometni stadion na Tehelným poli privukao je pozornost i u inozemstvu. U četvrtak, prije utakmice Konferencijske lige između ŠK Slovan Bratislava i BK Häcken , Bratislavu je posjetila velika delegacija hrvatskog Hajduka Split. Čelnici kluba došli su na službeni obilazak stadiona s namjerom kupnje projekta. Slovanov moderni dom tako bi mogao postati model za novu nogometnu tribinu u Splitu. Zanimalo nas je zašto su Hrvati odabrali Nacionalni nogometni stadion. Također se pokazalo da je i Azija pokazala interes za ovaj projekt.

Zašto Tehelné polje?

Uprava Hajduka Split stigla je u Bratislavu, predvođena predsjednikom upravnog odbora Ivanom Bilićem i tehničkim direktorom akademije Jiříjem Plíškom. Goste su dočekali predstavnici Slovana Bratislava, sportski direktor Róbert Vittek, generalni direktor Ivan Kmotrík mlađi i osobno vlasnik kluba Ivan Kmotrík stariji koji je bio glavni investitor izgradnje novog Tehelného Pola 2019. godine.

"Velika nam je čast što su nas vlasnici i sam klub dočekali. Istovremeno, nadamo se da će večeras postići dobar rezultat", rekao je Ivan Bilić za Šport24.sk.

Zanimalo ih je e zašto su Hrvati odabrali Nacionalni nogometni stadion u glavnom gradu Slovačke. Nije to bila slučajna odluka.

"To je prvi stadion koji službeno posjećujemo jer tražimo projekt koji bi mogao biti sličan i koristan za Split. Grad trenutno razmatra izgradnju novog stadiona, a jedna od lokacija je vrlo mala. Zato je ovaj projekt idealan za nas, jer je usporedive veličine. Željeli bismo malo veći kapacitet, ali u biti to je stadion koji bi savršeno odgovarao lokaciji u gradu Splitu. To je vrlo impresivan projekt“, objasnio je Bilić.

Najviše ih impresionira okolina

Hajduk trenutno igra domaće utakmice na stadionu Poljud, koji ima kapacitet od preko 33 000 mjesta. Međutim, to je atletski stadion s atletskom stazom, a star je već 46 godina. Činjenica da je Tehelné Pole moderan, isključivo nogometni stadion bez atletske staze bio je jedan od glavnih razloga zašto su se Hrvati uvjerili. " Najzadovoljniji smo osnovnim funkcijama stadiona. To je moderna tribina. Ona koju trenutno imamo je stariji atletski stadion i želimo izgraditi isključivo nogometni. Ono što me najviše impresionira je okruženje u kojem je izgrađen i zakrivljenost samih tribina. Ovdje imamo vrlo bučne navijače, tako da bi ovo bilo idealno za nas. Čuli smo da je ovdje izvrsna akustika. To je jedan od detalja koji nas zanima, ali i sam način gradnje i funkcionalnost, sve to bi nam moglo jako dobro funkcionirati", rekao je dužnosnik kluba, koji je trenutno na drugom mjestu u hrvatskoj ligi, bod iza Dinama iz Zagreba, piše Šport24.sk.

Najbolje što su vidjeli

Predstavnici splitskog Hajduka priznali su da je NFŠ na njih ostavio najbolji dojam, čak i u usporedbi s drugim europskim arenama koje su imali priliku vidjeti: "Među onima koje smo vidjeli, ovaj stadion bi nam savršeno funkcionirao na jednoj od lokacija. Vrlo je dobro implementiran. Funkcionalnost je izvrsna, prostor je optimalno dizajniran, VIP zone su vrlo dobro smještene. Također je vrlo pogodan za druge događaje. Kako smo čuli, ovo je stadion koji ima potencijal da se koristi i u druge svrhe, što je za nas vrlo zanimljivo, budući da bi vlasnici bili grad, a potencijalno i država. Upravo te značajke čine ga jednim od najatraktivnijih stadiona koje smo vidjeli."