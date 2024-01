HOĆE LI RNK SPLIT DO KRAJA SIJEČNJA U STEČAJ? Nevolje u Parku mladeži: Dugovi rastu, račun blokiran sve duže, dugotrajne imovinu za unovčenje nema

Ove subote nogomet se vraća na trećeligaške terene. Momčad Ivana Tomičića, odradila je pripreme te spremno očekuje utakmicu s novim trećeligaškim klubom NK GOŠK-om iz Gomilice. Na Park mladeži, stigla su nova pojačanja, a ostali su tu i mladi na koje klub itekako računa u ovoj sezoni.

Trener Ivan Tomičić, zadovoljan je odrađenim pripremama koje su Splitovci odradili u Žrnovnici te sretan i pun optimizma dočekuje nadolazeće prvenstvo.

Vijest je to na vrhu službene stranice o najnovijim događanjima u Radničkom nogometnom klubu Split. I što se poslije događalo? RNK Split izgubio je u Gomilici sa 2:1. Bilo je to u kolovozu prošle godine. 23.09.2023. Treća NL Jug 23/24. 6. kolo. Friško 15-ti od 16 klubova.

Slavni dani

Imao je RNK Split i slavne dane. Tako o povijesti kluba, na samom kraju, na stranicama stoji:

"U sezoni 2009./2010. RNK Split osvaja 2. HNL i od sezone 2010./2011. nastupa u 1. HNL. Na kraju sezone 2010./2011. zauzeo je 3. mjesto u 1. HNL, te time ostvario prvi, povijesni plasman u 2. pretkolo Europske lige."

Od pouzdanog crpilišta perspektivnih nogometaša za HNK Hajduk klub se prometnuo u ozbiljnog takmaca. Pa tako, o povijesti kluba, nešto prije stoji:

"Godinu poslije, u sezoni 1999./2000. dolazi do velikog nagomilavanja dugova koji dovode do situacije u kojoj se provodi stečaj NK Split. Klub je na kraju sezone bio na 15. mjestu i ispao iz Druge lige, potom i iz 3. lige. U sezoni 2006./07. Crveni nisu bili bez prilike za plasman u viši razred natjecanja. Završili su na drugom mjestu iza Neretvanca iz Opuzena. U sezoni 2007./08. Split je osvojio naslov prvaka 4. HNL – jug, Podskupina A, čime je ostvario plasman u 3. HNL – jug. Već u prvoj “povratničkoj” sezoni (2008./09.) u 3. HNL – Jug, klub je osvojio prvo mjesto i plasman u 2. HNL."

Privatizacija pa sunovrat

O organizaciji kluba, statusu nema ništa. Ali ima na stranicama Sudskog registra. Odluka o preoblikovanju Kluba kao sportske udruge u sportsko dioničko društvo donesena je 12. lipnja 2010. godine na Skupštini Radničkog nogometnog kluba. Osnivačka skupština sportskog dioničkog društva održana je 14. prosinca 2013. godine. Trgovački sud u Splitu rješenjem broj St-575/2019 od 05.02.2020. otvorio je predstečajni postupak, a 16. veljače 2021., pod poslovnim brojem St-575/2019, utvrđeno je prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđen predstečajni sporazum zaključen između dužnika. Zadnji status u sudskom registru - Potvrđen predstečajni sporazum.

U tablici prijavljenih potraživanja te 2020. godine bile su upisane 226 osobe, tvrtke, lokalne samouprave, banke koje zajedno potražuju 81 milijun kuna, s tim da Skladgradnja d.o.o. i Slaven Žužul potražuju cca 49 mijuna kuna, ali bi da se ta suma računa kao ulog u kapital RNK Split čiji je temeljni kapital 10 milijuna kuna ili 1.327 milijuna eura. I tako bi.

Predstečajna nagodba

Prema predstečajnom sporazumu zaključenom između dužnika i njegovih vjerovnika tražbina Skladgradnje d.o.o. Split u iznosu od 29.314.141,91 kuna te tražbina Slavena Žužula u iznosu od 20.000.047,11 kuna nisu bile predmet restrukturiranja u Planu restrukturiranja nego se iste pretvaraju u ulog u kapitalu športskog dioničkog društva.

- Tražbine 159 neosiguranih vjerovnika iznad razine tražbine od 10.000,00 kuna u ukupnom iznosu

37.337.483,52 kuna umanjuju se za 70% što iznosi 26.136.238,46 kuna dok se ostatak duga u iznosu od

11.201.245,05 kuna namiruje obročnom otplatom u roku od 5 godina uz 1 godinu počeka (1+5) te godišnju

kamatnu stopu od 4%.

- Tražbine 56 ostalih neosiguranih vjerovnika, razine tražbine do 10.000,00 kuna, u ukupnom iznosu od

249.229,52 kuna umanjuju se za 70% što iznosi 174.460,66 kuna, dok se ostatak duga u iznosu od

74.768,86 kuna namiruje jednokratno na kraju slijedećeg mjeseca od pravomoćnosti sporazuma o

nagodbi.

Stečaj u očekivanju

FINA u lipnju 2023. godine podnosi splitskom Trgovačkom sudu prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka za dužnika RADNIČKI NOGOMETNI KLUB SPLIT sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, OIB: 19808345315, sa sjedištem u Hrvatske mornarice 10, 21000 Split. Slučaj se sad vodi pod oznakom St-262/2023.

"Na dan 25.05.2023. dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 56.921,49 EUR, u koji iznos je uračunata kamata i naknada Financijske agencije za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima.

Prema podacima o broju zaposlenih koje je Financijskoj agenciji dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za potrebe podnošenja prijedloga za pokretanje stečajnoga postupka dužnik ima 4 zaposlenih."

Trgovački sud, odnosno sudac Ivan Čulić, u kolovozu ove godine imenuje za RNK Split privremenog stečajnog upravitelja iz 400 kilometara udaljene Svete Nedelje diplomiranog ekonomistu Milana Barišu Obradovića sa zadatkom da u prethodnom postupku utvrdi financijsko - gospodarsko stanje dužnika, popis imovine i obveza, nekretnina i pokretnina dužnika, imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima, novčanih i nenovčanih tražbina dužnika, drugih prava koja čine imovinu dužnika, novčanih sredstava na računima...

"Bilo je ročište pa je dano nekakvih 30-tak dana dužniku, RNK Splitu da riješi financije kako se očekuje da će bit. Očekuje se nekakav novčani priljev koji bi trebao deblokirati račun. Od koga, u to ne bih ulazio. Očekivanja se mogu realizirati, a možda i ne bude. Koliko sam shvatio, bilo bi to od dijela transfera igrača sukladno pravilima FIFA-e. Nakon toga roka odlučit će se hoće li klub ići u stečaj.

A što se tiče traženja Grada Splita, njegove Javne ustanove športski objekti da se RNK Split iseli sa stadiona, to nije predmet stečaja. Klub nema nešto osim ovih očekivanih priljeva, nisu to mali iznosi blokade i dosta dugo traje tako da ako se to sada ne riješi do kraja ovog mjeseca onda ide u stečaj. Predstavnici kluba pružili su mi takva uvjeravanja pa je i sud tako prihvatio jer nije ni sudu u interesu da netko ide u stečaj ako baš ne treba", kazao nam je Bariša Obradović.

Odbilo ga

Klub, odnosno njegov većinski vlasnik i zastupnik Slaven Žužul se žalio na rješenje o postavljanju privremenog stečajnog upravitelja.

"Naime točno je da dužnik ima nepodmirenih obveza, ali isti ima znatna potraživanja od svojih dužnika, te očekuje da će u kratkom roku navedena potraživanja naplatiti i da će podmiriti dospjele obveze.

Dužnik je izvršio transfer igrača, te su mu klubovi koji su kupili navedene igrače dužni određeni iznos sredstava, a koji iznos je znatno veći od dospjelih obveza.", tvrdi se iz RNK Splita.

Žužul je odbijen i na zagrebačkom Visokom trgovačkom sudu prije nešto više od mjesec dana. VTS je prihvatio obrazloženje splitskog Trgovačkog suda kako će rješenjem o pokretanju prethodnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev podnositelja prijedloga ili po službenoj dužnosti, odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne.

Bez unovčive dugotrajne imovine

Privremeni stečajni upravitelj predao je izvještaj Trgovačkom sudu i u analizi kad je u pitanju dugotrajna i kratkotrajna imovina zaključio:

"Na dan izrade ovoga izvješća dužnik nema unovčive dugotrajne imovine niti kratkotrajnih potraživanja s

mogućnošću skore naplate, te ne postoji niti potencijalna stečajna masa dužnika koja bi se u kratkom

roku mogla pribaviti naplatom knjigovodstveno iskazane kratkotrajne imovine dužnika."

Na pozicijama kratkoročnih obveza, izvijestio je sud Bariša Obradović, u bilanci na dan 30.06.2023. godine dužnik ima iskazane obveze u ukupnom iznosu od 1.644.735 eur, što uključuje obveze po zajmovima od 211.740 eur, obveze dobavljačima u iznosu od 1.340.399 eur, obveze za bruto plaće u iznosu od 6.899 eur, te obveze po javnim davanjima koje evidentira Porezna uprava u iznosu od 85.697 eur.

Prema potvrdi Financijske agencije u spisu, na dan 2. listopada 2023. godine dužnik u Očevidniku

neizvršenih dospjelih osnova za plaćanje i dalje ima nepodmirene obveze, sada u ukupnom iznosu od

155.992,09 EUR, u neprekinutom trajanju od 249 dana.

Žužulu nedostaju ni sudski sporovi, jer prema informacijama iz sustava e-komunikacija dostupnim Bariši Obradoviću dužnik je tuženik / ovršenik u više sudskih postupaka na Općinskom sudu u Splitu i Trgovačkom sudu u Splitu.

Svi pokušaji da se dođe do komentara o najnovijoj nezavidnoj situaciji kluba od njegovog zastupnika nisu urodili plodom. Tako nismo uspjeli saznati koliko novca i kad će doći na račun od transfera igrača Ivana Dudrova, Roka Baturine, Adriana Leona Barišića i Ante Rebića.

10 najvećih dioničara

10 najvećih prema podacima SKDD d.d.

SLAVEN ŽUŽUL, dioničar top 10 (98,35%)

SKLADGRADNJA d.o.o., dioničar top 10 (1%)

JOŠKO DUMANIĆ, dioničar top 10 (0,25%)

ŽARKO MIHALJEVIĆ, dioničar top 10 (0,04%)

TINO PERIĆ, dioničar top 10 (0,03%)

MARKO ALUJEVIĆ, dioničar top 10 (0,03%)

ROBERT BOLJAT, dioničar top 10 (0,03%)

VEDRAN MILOVIĆ, dioničar top 10 (0,03%)

BRANIMIR VIDOVIĆ, dioničar top 10 (0,03%)

ŽELJKO SUČIĆ, dioničar top 10 (0,02%)