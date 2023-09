HOĆE LI POLJUD BITI KRCAT? Započela prodaja ulaznica za najveći hrvatski derbi, evo detalja!

U ponedjeljak u 10 sati započela je prodaja ulaznica za najveći derbi hrvatskog sporta u kojem Hajduk u nedjelju 1. listopada u 18 sati na Poljudu dočekuje Dinamo u 10. kolu SuperSport HNL.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Svim pretplatnicima za sezonu 2023/2024. od utakmice dostupna je nova opcija ustupanja svog pretplatničkog mjesta u slučaju da nositelj pretplate ne može prisustvovati određenoj utakmici. Cilj nam je ispuniti stadion i na dane kad određeni broj pretplatnika nije u mogućnosti fizički biti na Poljudu.

Pretplatnici koji žele ustupiti svoje mjesto za pojedinu utakmicu za početak moraju biti registrirani na stranici hajduk.mojekarte.hr. Oni koji su registrirani se moraju prijaviti i kliknuti na "SIDI NA MOJE MISTO". Više pročitajte na: SIDI NA MOJE MISTO.

Više detalja pronađi OVDJE.