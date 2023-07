HOĆE LI PERIŠIĆ (KONAČNO) U HAJDUK? Nešto novo se doznaje, stižu ključne i jako važne informacije iz Londona...

'Kuha' se već neko vrijeme, ali Ivan Perišić (34) neće tako skoro istrčati u dresu Hajduka na Poljudu. Da se njega pita, bilo bi to vjerojatno odmah sad, ali previše je faktora u igri i sad je gotovo sigurno da ovog ljeta Vatreni neće u Hajduk.

Naime, Tottenham je započeo pripreme za novu sezonu, Spursima se u Londonu priključio i Ivan Perišić te je navodno već obavijestio čelnike kluba kako želi transfer.

