HOĆE LI "PASTI" REKORDAN TRANSFER? Hajduk je zainteresiran, oglasio se direktor kluba čiji bi igrač mogao put Poljuda

Sjajni mladi ofenzivac Lokomotive i U-21 reprezentativac Hrvatske Luka Stojković ovog je ljeta jedan od najtraženijih igrača u SuperSport HNL-u. Za Stojkovića su interes pokazali neki europski klubovi poput Club Bruggea, Brentforda i Torina, ali i Dinamo te Hajduk.

Transfermarkt je procijenio Stojkovića na 1.5 milijuna eura, no špekulira se da ga Lokomotiva neće prodati za manje od tri milijuna eura plus postotak od sljedećeg transfera. Prema posljednjim informacijama, najkonkretniji je bio Hajduk i dođe li do posla, bit će to najskuplji ulazni transfer u povijesti splitskog kluba. Podsjećamo, najveći transfer u povijesti Hajduka bio je onaj Anasa Sharbinija za dva milijuna eura, što znači da bi Stojković srušio rekord prijeđe li u splitski klub.

''Hajduk nije poslao ponudu"

Index je kontaktirao sportskog direktora Lokomotive Božidara Šikića da im kaže što se događa sa Stojkovićem i jesu li Hajduk ili neki drugi klubovi poslali konkretne ponude koje bi zadovoljile Lokomotivu.

''Hajduk još nije dao nikakvu ponudu. Stojković će u ovom prijelaznom roku sigurno otići, interes je za njega ogroman, a gdje će to biti, vidjet ćemo, sve ovisi tko će dati najbolju ponudu. Ne mogu vam reći koji su nam se klubovi javili s interesom za njega'', rekao je Šikić.

Stojković je prošle sezone u prvenstvu odigrao 30 utakmica i zabio je četiri gola te imao pet asistencija.