Hoće li kriza na Bliskom istoku utjecati na turizam u Hrvatskoj?

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku otvorila je pitanje mogućih posljedica za hrvatski turizam, cijenama energenata i općim očekivanjima od nadolazeće sezone.

Dok iz Ministarstva turizma poručuju kako ne očekuju veće poremećaje, turistički djelatnici upozoravaju na usporavanje rezervacija i neizvjesnost koja bi mogla dovesti do prodaje aranžmana u zadnji tren.

Državna tajnica: Očekujemo dobru sezonu, Hrvatska je sigurna destinacija

Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić izjavila je kako je situacija na Bliskom istoku bila neočekivana, ali da nakon razgovora s partnerima na ključnim tržištima procjene govore da ne bi trebalo biti bitnog utjecaja na turistički promet.

"Svi pokušavamo smiriti situaciju i sagledati je objektivno. Kako se sada čini, to ne bi trebalo u bitnome utjecati na realizaciju turističkog prometa u Hrvatskoj, s obzirom na to da 80 posto gostiju dolazi s europskog tržišta", rekla je Udovičić u HRT-ovoj emisiji "U mreži Prvog".

Ipak, upozorila je da nestabilnosti u svijetu nikada nisu dobre za turizam jer su sigurnost i mir njegovi preduvjeti. "Ono što mi trebamo učiniti jest jako dobro pripremiti predsezonu i posezonu, ali i glavni dio turističke godine. Moramo biti fokusirani na ono što radimo i podizati konkurentnost, a tu je i pitanje cjenovne konkurentnosti", poručila je.

Naglasila je da Hrvatska mora zadržati percepciju sigurne zemlje. Iako ne očekuje značajne poremećaje na američkim tržištima, Udovičić je upozorila na moguće probleme na aviolinijama koje povezuju Europu i Aziju preko čvorišta poput Dohe i Dubaija.

Komentirala je i rast cijena goriva kao prvi konkretan udar krize. "Vidjeli smo da su cijene naftnih derivata naglo skočile i to se vrlo brzo osjetilo i kod nas. To je bio jedan od prvih utjecaja koje smo stvarno fizički mogli osjetiti i mislim da je odgovor Vlade na to bio dobar", zaključila je.

Šef putničkih agencija: Rezervacije kasne, sezona će se rješavati u zadnji tren

Boris Žgomba, predsjednik Udruge putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, smatra da se situacija mora promatrati u kontekstu cijele godine. Upozorio je da je Hrvatska u ovu sezonu ušla u izazovnoj situaciji jer je dinamika prodaje već i prije krize bila sporija nego lani. "Rezervacije su već do sada kasnile, odnosno bile su sporije ili manje nego što je to prošle godine bio slučaj na ovaj dan", istaknuo je.

Aktualna kriza, prema njegovim riječima, dodatno komplicira situaciju. "Naravno da ovo što se sada događa na Bliskom istoku nije dobro. Čak i da sutra završi, to nosi posljedice. Nije riječ samo o ratnoj opasnosti i percepciji naših gostiju, nego o cijelom lancu događaja koji slijedi, od poskupljenja energenata do inflacije", rekao je Žgomba.

Pohvalio je brzu reakciju Vlade na cijene goriva, no upozorio je da će dugotrajnija kriza neizbježno dovesti do rasta cijena aranžmana. "Mislim da ćemo ovu turističku godinu rješavati u zadnjem momentu, takozvanim 'last minuteom'. To nije dobro i moglo bi dovesti do nereda na tržištu", zaključio je.

"Gosti čekaju vidjeti što će se događati"

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković navodi kako geopolitička situacija usporava odluke gostiju, zbog čega je i u privatnom smještaju izgledan scenarij rezervacija u zadnji tren. "Gosti čekaju vidjeti što će se događati. Cijela ova situacija izaziva tjeskobu kod svakog potencijalnog gosta, kao i kod nas", istaknula je.

Ipak, primijetila je i pozitivne trendove, poput pojačanog bukiranja kuća za odmor. "Vjerujem da će gosti u ovom razdoblju birati destinacije koje su im bliže, odnosno autodestinacije, a Hrvatska to u velikoj mjeri jest", rekla je.

Najveća promjena vidljiva je na dalekim tržištima. "Ono što vidimo na terenu jest stagnacija rezervacija iz Amerike i Australije. Ta tržišta su se ove godine vrlo dobro pokazala u 'first minute' rezervacijama, ali sada imamo i određena otkazivanja. Što se tiče rezervacija iz Europe, one su i dalje tu i stabilne su", pojasnila je Marković.

Što se tiče cijena, istaknula je da su se prošle godine stabilizirale, no sada su moguća dva scenarija. S jedne strane, veća potražnja gostiju koji odustaju od dalekih putovanja mogla bi podići cijene u špici sezone. S druge strane, u destinacijama s prevelikim brojem smještajnih jedinica cijene bi mogle i padati.