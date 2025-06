HOĆE LI DŽEKO OBUĆI HAJDUKOV DRES? Ibričić otkriva: 'Spreman je za razgovor, no s ovom upravom...'

Edin Džeko i službeno je potvrdio ono o čemu se dugo pričalo: nakon dvije sezone odlazi iz Fenerbahčea, ugovor mu je istekao i novi neće potpisati, tako da se već oprostio od turskih navijača.

Naravno, sad sve zanima gdje će Džeko nastaviti karijeru? U mirovinu još neće, planira odigrati još sezonu ili dvije, a mnogi insajderi tvrde da na stolu ima nekoliko ponuda.

Ponovno je aktualna priča o dolasku u Hajduk, prepreka više nema jer je slobodan i može doći bez odštete, ali njegov veliki prijatelj i bivši suigrač Senijad Ibričić otkriva da je priča o potpisu za splitski klub bila konkretno samo prošlog ljeta:

"Uvijek ljudi vežu mene i njega, a i on je stalno u Dalmaciji, no priča oko njegova dolaska u Hajduk bila je konkretna samo prošlog ljeta, kad je Nikola Kalinić bio u klubu. Bilo je teško jer je Edin imao još godinu dana ugovor s Fenerbahčeom", kazao je Ibričić za Sportklub, prenosi Gol.hr.

Džeko je zainteresiran, ali...

Međutim, tvrdi da je Džeko mogao doći na Poljud u zimskom mercatu, pa čak i ovog ljeta, ali dodaje da se to može dogoditi samo pod jednim uvjetom:

"Da su Hajduk vodili sposobniji ljudi, moglo ga se dovesti u siječnju ove godine ili sada, u to sam siguran. U siječnju bi sigurno došao, privukla bi ga Hajdukova borba za titulu. Bio je spreman doći.

Ako se promijeni struktura vodećih ljudi u klubu, realne su šanse da se razgovara. On je zainteresiran i slobodan, spreman je za razgovor, no s ovom upravom, to je teško", kazao je Ibričić koji zaziva promjene Poljudu. Smatra da u klub trebaju doći ljudi poput Gorana Vučevića, Slaven Bilića i tako dalje:

"Neka mi netko kaže koliko je u strukturi i vodstvu kluba bivših igrača Hajduka? A toliko je legendi. To mi je apsurdno. Nadam se da će doći ljudi poput Bilića, Vučevića, Tommyja, Pašalića", zaključio je.

Dodajmo kako se još zimus pričalo da je Džeko zaista bio zainteresiran za dolazak na Poljud, no njegovi financijski zahtjevi ipak su bili preveliki zalogaj za Hajduk. U neslužbenim pregovorima spominjala se cifra oko 2 milijuna eura godišnje, a to je plaća kakvu Hajduk u ovom trenutku ne može platiti, prenosi Gol.hr.