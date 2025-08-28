HNS pomaknuo utakmicu Hajduka u Kupu, svi ostali igraju na isti dan

Hrvatski nogomet u srijedu je otkrio 32 kluba koja će se natjecati za trofej SuperSport Hrvatskog kupa.

Prvoligaši, očekivano, imaju najveći koeficijent, pa će uglavnom igrati na lakšim gostovanjima. Tako Dinamo ide u Predavec, dok Hajduk gostuje kod Koprivnice.

Sve utakmice šesnaestine finala igrat će se 10. rujna, osim susreta Hajduka i Koprivnice, koji je zakazan za 24. rujna, kako stoji na službenim stranicama Kupa.

Šesnaestina finala Hrvatskog nogometnog kupa:

Dinamo Predavec – Dinamo Zagreb

Koprivnica – Hajduk

Maksimir – Rijeka

Graničar Kotoriba – Slaven Belupo

Neretva – Istra 1961

Uljanik – Osijek

Libertas – Gorica

Varteks – Šibenik

Dugo Selo – Lokomotiva

Solin – Rudeš

Gaj Mače – Varaždin

Kurilovec – Oriolik

Slavonija Požega – BSK Bijelo Brdo

Radnik Križevci – Mladost Ždralovi

Vukovar 1991 – Cibalia

Karlovac 1919 – Belišće