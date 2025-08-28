Close Menu

HNS pomaknuo utakmicu Hajduka u Kupu, svi ostali igraju na isti dan

Poznati su svi parovi, a samo Hajduk igra dva tjedna nakon svih

Hrvatski nogomet u srijedu je otkrio 32 kluba koja će se natjecati za trofej SuperSport Hrvatskog kupa.

Prvoligaši, očekivano, imaju najveći koeficijent, pa će uglavnom igrati na lakšim gostovanjima. Tako Dinamo ide u Predavec, dok Hajduk gostuje kod Koprivnice.

Sve utakmice šesnaestine finala igrat će se 10. rujna, osim susreta Hajduka i Koprivnice, koji je zakazan za 24. rujna, kako stoji na službenim stranicama Kupa.

Šesnaestina finala Hrvatskog nogometnog kupa:

  • Dinamo Predavec – Dinamo Zagreb
  • Koprivnica – Hajduk
  • Maksimir – Rijeka
  • Graničar Kotoriba – Slaven Belupo
  • Neretva – Istra 1961
  • Uljanik – Osijek
  • Libertas – Gorica
  • Varteks – Šibenik
  • Dugo Selo – Lokomotiva
  • Solin – Rudeš
  • Gaj Mače – Varaždin
  • Kurilovec – Oriolik
  • Slavonija Požega – BSK Bijelo Brdo
  • Radnik Križevci – Mladost Ždralovi
  • Vukovar 1991 – Cibalia
  • Karlovac 1919 – Belišće
