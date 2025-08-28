HNS pomaknuo utakmicu Hajduka u Kupu, svi ostali igraju na isti dan

Hrvatski nogomet u srijedu je otkrio 32 kluba koja će se natjecati za trofej SuperSport Hrvatskog kupa.
Prvoligaši, očekivano, imaju najveći koeficijent, pa će uglavnom igrati na lakšim gostovanjima. Tako Dinamo ide u Predavec, dok Hajduk gostuje kod Koprivnice.
Sve utakmice šesnaestine finala igrat će se 10. rujna, osim susreta Hajduka i Koprivnice, koji je zakazan za 24. rujna, kako stoji na službenim stranicama Kupa.
Šesnaestina finala Hrvatskog nogometnog kupa:
- Dinamo Predavec – Dinamo Zagreb
- Koprivnica – Hajduk
- Maksimir – Rijeka
- Graničar Kotoriba – Slaven Belupo
- Neretva – Istra 1961
- Uljanik – Osijek
- Libertas – Gorica
- Varteks – Šibenik
- Dugo Selo – Lokomotiva
- Solin – Rudeš
- Gaj Mače – Varaždin
- Kurilovec – Oriolik
- Slavonija Požega – BSK Bijelo Brdo
- Radnik Križevci – Mladost Ždralovi
- Vukovar 1991 – Cibalia
- Karlovac 1919 – Belišće
