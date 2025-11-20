HNS donio dvije važne odluke za budućnost hrvatskog klupskog nogometa, evo o čemu se radi

Na redovnoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza usvojeni su materijali za održavanje predstojeće Skupštine koja će biti 27. studenog. Također, usvojen je i program rada kao i financijski plan za 2026. godinu. Usput, donesene su i dvije odluke koje će zaintrigirati mnoge kako klubove tako i ljubitelje našeg klupskog nogometa.

Prva se odnosi na (ne)povratak razigravanja za mjesto u SuperSport HNL-u. Na kraju iduće sezone (2026./2027.) trebao se vratiti onaj format prema kojem su pretposljednji klub iz SuperSport HNL-a i drugoplasirani drugoligaš u dvije utakmice odlučivali o tome tko će (p)ostati član najvišeg ranga hrvatskog nogometa. Izvršni odbor HNS-a to je prolongirao za natjecateljsku sezonu 2027./2028., usvojivši promjene u Odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS-a.

Druga velika vijest glasi da je usvojen novi Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova, u kojem je uključena odredba da će klubovi prilikom postupka licenciranja moći prijaviti stadione udaljenosti do 50 kilometara od sjedišta kluba.

U prijevodu, više neće postojati prepreka da neki klub mora igrati u svojoj županiji nego će glavni kriterij biti ta kilometarska udaljenost. Na konkretnom primjeru bi to značilo da će Vukovar 1991, ukoliko izbori ostanak u najvišem rangu hrvatskog nogometa, iduće sezone moći igrati u Osijeku na legendarnom stadionu Gradski vrt.

Jednako tako, ako primjerice trenutno vodeći drugoligaš Rudeš izbori povratak u SuperSport HNL, onda bi mogli biti domaćini na stadionu Intera u Zaprešiću što je dosad bilo neizvedivo budući da se radi o drugoj administrativnoj jedinici (Zagrebačka županija), piše Gol.hr.