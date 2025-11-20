Close Menu

HNS donio dvije važne odluke za budućnost hrvatskog klupskog nogometa, evo o čemu se radi

Zasjedao je Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza

Na redovnoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza usvojeni su materijali za održavanje predstojeće Skupštine koja će biti 27. studenog. Također, usvojen je i program rada kao i financijski plan za 2026. godinu. Usput, donesene su i dvije odluke koje će zaintrigirati mnoge kako klubove tako i ljubitelje našeg klupskog nogometa.

Prva se odnosi na (ne)povratak razigravanja za mjesto u SuperSport HNL-u. Na kraju iduće sezone (2026./2027.) trebao se vratiti onaj format prema kojem su pretposljednji klub iz SuperSport HNL-a i drugoplasirani drugoligaš u dvije utakmice odlučivali o tome tko će (p)ostati član najvišeg ranga hrvatskog nogometa. Izvršni odbor HNS-a to je prolongirao za natjecateljsku sezonu 2027./2028., usvojivši promjene u Odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS-a.

Druga velika vijest glasi da je usvojen novi Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova, u kojem je uključena odredba da će klubovi prilikom postupka licenciranja moći prijaviti stadione udaljenosti do 50 kilometara od sjedišta kluba.

U prijevodu, više neće postojati prepreka da neki klub mora igrati u svojoj županiji nego će glavni kriterij biti ta kilometarska udaljenost. Na konkretnom primjeru bi to značilo da će Vukovar 1991, ukoliko izbori ostanak u najvišem rangu hrvatskog nogometa, iduće sezone moći igrati u Osijeku na legendarnom stadionu Gradski vrt.

Jednako tako, ako primjerice trenutno vodeći drugoligaš Rudeš izbori povratak u SuperSport HNL, onda bi mogli biti domaćini na stadionu Intera u Zaprešiću što je dosad bilo neizvedivo budući da se radi o drugoj administrativnoj jedinici (Zagrebačka županija), piše Gol.hr.

