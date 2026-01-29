HNS delegirao suce. Evo tko će Hajduku suditi u Velikoj Gorici

Hrvatski nogometni savez objavio je delegiranje službenih osoba za utakmice 20. kola SuperSport HNL-a, koje se igraju od 30. siječnja do 2. veljače 2026. godine.

Kolo otvara dvoboj Istre 1961 i Lokomotive u Puli, a završava susretom Dinama i Vukovara 1991 na Maksimiru. Sve utakmice predviđene su uz prijenos na MAXSportu 1.

Petak, 30. siječnja (18:00) – Istra 1961 – Lokomotiva (Pula)

Glavni sudac utakmice na Aldo Drosini bit će Ivan Vukančić. U VAR sobi je Ivan Matić, dok je AVAR Dario Kulušić. Delegat susreta je Stipe Doljanin, a kontrolor Danijel Trampus.

Subota, 31. siječnja (15:00) – Gorica – Hajduk (Velika Gorica)

Dvoboj u Velikoj Gorici sudit će Ante Čulina. Za VAR je delegiran Fran Jović, a AVAR je Mario Zebec. Delegat je Darko Kolesarić, a kontrolor Draženko Kovačić.

Subota, 31. siječnja (17:45) – Slaven Belupo – Varaždin (Koprivnica)

U Koprivnici će glavni sudac biti Antonio Melnjak. VAR dužnost pripala je Ivanu Vučkoviću, uz AVAR-a Luku Pušića. Delegat je Robert Balen, a kontrolor Igor Pristovnik.

Nedjelja, 1. veljače (15:00) – Osijek – Rijeka (Opus Arena)

Derbi na Opus Areni sudi Igor Pajač. U VAR sobi bit će Ante Čuljak, uz AVAR-a Bojana Zobenicu. Delegat je Željko Podrug, a kontrolor Igor Križarić.

Ponedjeljak, 2. veljače (18:00) – Dinamo – Vukovar 1991 (Maksimir)

Posljednju utakmicu kola na Maksimiru vodit će Duje Strukan. VAR sudac je Ivan Bebek, a AVAR Tihomir Pejin. Delegat susreta je Žarko Ivančić.