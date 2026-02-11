HNK krcat: Pogledajte tko je sve došao na premijeru 'Kraljice lopte'

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održana je svečana pretpremijerna izvedba novog uprizorenja operete „Kraljica lopte“ Ive Tijardovića, posvećena HNK Hajduk Split i obilježavanju 115. rođendana Kluba. Bila je to večer u kojoj su se, na simboličan i emotivan način, susreli Hajdukova povijest, identitet i kulturna baština grada Splita.

Novo uprizorenje „Kraljice lopte“ donosi svjež, suvremen kazališni pogled na djelo koje je od samog nastanka duboko povezano s Hajdukom. Glazba, scenski pokret i vizualni identitet predstave pažljivo su oblikovani kako bi sačuvali duh vremena u kojem je opereta nastala, ali istodobno jasno komunicirali s današnjom publikom.

Kraljica lopte, jedinstvena opereta posvećena Hajduku, praizvedena još 1926. godine u povodu 15. obljetnice kluba. Time je Hajduk postao i ostao jedini nogometni klub na svijetu s vlastitom operetom.

Šarmantna priča smještena u dvadesete godine prošlog stoljeća, od Hajdukova igrališta i uzbudljive utakmice s Englezima, preko Malte, pa sve do povratka u Split. Uz sportske strasti isprepliće se i ljubavna priča između nogometne zvijezde Slavka i lijepe Splićanke Mile, dok tipično splitski humor i galerija živopisnih likova zaokružuju ovu veselu i neponovljivu glazbeno-scensku poslasticu.

Svečana premijera operete „Kraljica lopte“ održava se 11. veljače, dok su izvedbe zakazane za 12. i 13. veljače već u potpunosti rasprodane. Hrvatsko narodno kazalište u Splitu najavilo je i nova uprizorenja krajem svibnja ili početkom lipnja, čime je potvrđeno da „Kraljica lopte“ i danas snažno živi među publikom i ostaje trajni dio hajdučke priče.

