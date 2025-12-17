Close Menu

HNK Hajduk pokrenuo kampanju "Budi čovik"

HNK Hajduk predstavio je novu društveno odgovornu kampanju „Budi čovik“, usmjerenu na promicanje kulture uvažavanja, empatije i međusobnog poštovanja među djecom

Središnji dio kampanje čini pjesma „Dite tvoje“, čija poruka kroz glazbu i stihove govori o pripadnosti, odgovornosti i vrijednostima koje se prenose s generacije na generaciju.

Kampanja „Budi čovik“ osmišljena je kao višemjesečna preventivna inicijativa usmjerena na smanjenje vršnjačkog nasilja te jačanje vrijednosti koje djeci pomažu da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i ohrabreno reagirati u situacijama nasilja. Projekt se provodi na razini cijele Dalmacije, obuhvaćajući sve četiri dalmatinske županije, a realizira se u suradnji s nizom institucionalnih i stručnih partnera, među kojima su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, društva psihologa dalmatinskih županija, Universal Music Hrvatska te medijski partneri Radio Dalmacija i Dalmatinski portal.

Govoreći o razlozima pokretanja kampanje, Marinka Akrap, članica Uprave HNK Hajduk, istaknula je važnost odgovorne uloge Kluba u društvu:

„Kao klub s dugom tradicijom i snažnim utjecajem na zajednicu, Hajduk osjeća odgovornost iskoristiti svoju prepoznatljivost za promicanje pozitivnih vrijednosti. Nismo samo nogomet, već institucija koja želi potaknuti pozitivne promjene i pridonijeti stvaranju sigurnog okruženja, prije svega za našu djecu. Projekt ‘Budi čovik’ višemjesečna je preventivna kampanja kojom želimo ohrabriti djecu da reagiraju na nasilje, potraže pomoć i brinu jedni o drugima, a u isto vrijeme nadamo se da ćemo pozitivno utjecati i na one kojima je nasilje način izražavanja.“

Važnost preventivnog djelovanja i uključivanja snažnih društvenih aktera istaknula je Vesna Tudor Pavičić, predsjednica Društva psihologa Split:

„U današnjem društvu iznimno je važno sustavno graditi zdrave odnose i vrijednosti poput empatije, odgovornosti i međusobnog poštovanja. Preventivne kampanje poput ‘Budi čovik’ mogu imati snažan pozitivan učinak, osobito kada ih pokreće klub poput Hajduka, koji ima velik utjecaj na djecu i zajednicu. Učiti djecu da ‘budu čovik’ znači učiti ih razumjeti emocije, preuzeti odgovornost za svoje postupke i razvijati poštovanje prema sebi i drugima.“

Središnji komunikacijski element kampanje je pjesma „Dite tvoje“, koju izvodi Marino Vrgoč, pobjednik prvog izdanja natjecanja The Voice Kids Hrvatska i predstavnik Hrvatske na Dječjem Eurosongu. Glazbu potpisuje Maja Ivkošić Šiljeg, dok su tekst, uz autora Domagoja Šiljega, supotpisali i predstavnici HNK Hajduk.

„Kad sam snimao ovu pjesmu, razmišljao sam o tome da svi budemo bolji jedni prema drugima i da si pomažemo. Pjesma govori o djeci i o tome da nitko ne bi trebao biti sam ili tužan. Posebno mi je drago što mogu pjevati pjesmu o mom Hajduku koja ima lijepu poruku i što sam dio ove kampanje. Nadam se da će pomoći djeci da se osjećaju sigurnije i da znaju da uvijek mogu nekome reći ako im je teško“, rekao je Marino Vrgoč.

U prvoj fazi kampanje pokreće se kreativni natječaj za osnovne škole, u okviru kojeg će učenici kroz izradu video uradaka obrađivati temu „Budi čovik“. Natječaj se otvara 18. prosinca 2025., a svi detalji i uvjeti sudjelovanja bit će dostupni na službenoj internetskoj stranici Kluba. Iako je kampanja prvenstveno namijenjena osnovnim školama s područja Dalmacije, na natječaj se mogu prijaviti i ostale škole iz cijele Hrvatske.

Kampanja „Budi čovik“ nastavit će se i u 2026. godini kroz niz aktivnosti usmjerenih na djecu, škole i širu zajednicu, s naglaskom na prevenciju, edukaciju i osnaživanje pozitivnih oblika ponašanja, a u pripremi je i velika humanitarna akcija već u siječnju. Završetak prve faze planiran je za 25. veljače 2026. godine, na Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, kada će na Poljudu biti održana svečana dodjela nagrada za najbolje sudionike natječaja.

