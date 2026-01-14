HND i SNH traže od premijera da se ispriča novinarima

"Napisi objavljeni u brojnim medijima ovih dana o iznosima povećanja osnovica za socijalne naknade i samih socijalnih naknada sasvim sigurno nisu ugodni za premijera Plenkovića, ali ne zato što su lažni nego, upravo suprotno, jer su istiniti. Prema javno dostupnim i lako provjerljivim prijedlozima koje je njegov ministar socijalne politike Marin Piletić poslao u dvodnevnu javnu raspravu, a koje je Vlada – također na javnoj sjednici – danas prihvatila, osnovice rastu za točno toliko – osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu za 10 eura, a za ostale socijalne naknade za 5 eura.

Posljedično, i konkretni iznos zajamčene minimalne naknade, koju desetljećima nazivamo socijalna pomoć, za samca također raste za navedenih 10 eura jer iznos odgovara 100 posto osnovice. U 2026. godini to novčano pravo za najsiromašnije, kojem je cilj podmirenje osnovnih životnih potreba, iznosit će, dakle, za odraslog samca 170 eura umjesto dosadašnjih 160. Za dijete će povećanje iznositi još nešto manje, narast će sa 152 eura na 161,50. I to je istina.

Izjava premijera Plenkovića stoga predstavlja izravnu uvredu profesionalnom dignitetu svih novinara i medijskih kuća koji su o ovome izvještavali, zbog čega tražimo ispriku i demanti", stoji u priopćenju koje potpisuju Hrvoje Zovko, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, i Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske.