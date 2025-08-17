Hitni medicinski transport iz Orebića u Split, noćni letovi upitni zbog sigurnosti

Popodnevnu akcija hitnog medicinskog transporta pacijenta s orebićkog heliodroma u splitsku bolnicu podijelio je Ivica Trojanović.

"Sve je već odavno uigrana rutina, od letačke ekipe MUP-ovog EC135, vrijedne zemaljske HMP Orebić i uvijek spremnih i visoko profesionalnih vatrogasaca DVD Orebić. Iako se o orebićkom heliodromu dosad pričalo u superlativima u zadnje vrijeme se iz sfere rekla-kazala pojavila priča da noćnih letova s HEMS-ovim helikopterima, iz razloga sigurnosti, više neće biti. Ne radi se navodno o razlogu blizine ceste, niti vrste noćne rasvjete, već se priča o zračnim vrtloženjima za vrijeme sjevernih strujanja, tzv. vjetra kopnenjaka koji uslijed termike puše s kopna prema moru, najčešće u drugoj polovici noći.

Navodno da je i bura problem zbog geomorfologije terena sjeverno od heliodroma prema vrhu Vlaštice i Supinama. Ne bih špekulirao o temi jer se ne razumijem dovoljno u štivo, ali znam da je toga svega bilo i dosad i da to dosad nitko nije posebno artikulirao. Isto tako, kako se najavljuje, ako se noćni letovi budu izvodili s heliodroma Sreser, to znači da se pri intervencijama gubi dodatnih 30 minuta, što je jako puno ako se teži "zlatnom satu". Nadajmo se nekom razumnom rješenju, naravno u okviru struke, jer se nikad ne zna 'kome zvono zvoni'", navodi Trojanović.