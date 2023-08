HIT TURISTIČKA DESTINACIJA "Za otprilike 35 eura možete naći izuzetno dobar apartman koji je 200 ili 300 metara od plaže"

Hit-destinacija ovog je ljeta Albanija. "Unutrašnjost zemlje je najljepša. To je najprirodniji dio, sa svojim zadivljujućim planinama i poljima. I more je jako lijepo, slično je Grčkoj ili Italiji", rekao je Edoardo Batiromo, turist iz Italije.

U prvih sedam mjeseci zemlju je posjetilo više od pet milijuna turista. U srpnju ove godine 25 posto više nego lani.

"Čuli smo puno stvari o Albaniji, dobrim plažama i također, bez ikakve sumnje, o niskim cijenama. I tako smo ove godine s prijateljima odlučili organizirati putovanje i doći ovamo", ispričala je Daniela Cudini, turistica iz Italije.

Upravo netaknute pješčane plaže, slikoviti krajolici i niže cijene privlače turiste.

"Albanija je u Europi, ali je europskim turistima vrlo netipična. To je kultura koja je snažna i ima lijepih krajolika, a također i kulturu koju ljudi ne poznaju, pa žele to otkriti", objasnio je turistički vodič Quentin Billon za Dnevnik.hr.

Otkrili su je Talijani, kojih ove godine ima 50 posto više nego lani. Najčešće stižu jeftinim letovima i trajektom jer su najbliže točke dviju država udaljene samo 80 kilometara.

Za ljetovanje je ove godine Albaniju izabrala i njihova premijerka Giorgia Meloni.

Turizam je prošle godine činio 20 posto albanskog BDP-a. Ta će brojka ove godine rasti, pa se u Albaniji nadaju da će postati nova mediteranska meka!.

Hrvatica o Albaniji

Hrvati koji su bili u Albaniji puni su pozitivnih dojmova. Katarina Horvat bila je čak dva puta.

"Prvi put kad sam išla bilo je iz čiste znatiželje, da bolje upoznam povijest i kulturu, koju nikako ne treba propustiti ako idete u Albaniju, posebice obići Tiranu i nekakve povijesno-kulturne znamenitosti", rekla je Horvat. Kazala je kako je prvi put u toj zemlji bila prije dvije godine te da danas vidi razliku u odnosu na kvalitetu usluge i količinu sadržaja za turiste.

"Prije dvije godine bilo je puno manje restorana, posebno street fooda, a ove godine primijetila sam puno više takvih usluga, a vidim i razliku u pristupu turistima. Prije dvije godine bilo je relativno teško komunicirati na engleskom, a sada je bilo potpuno normalno.

Što se tiče cijena, one su znatno pristupačnije u smislu noćenja i hrane. Za otprilike 35 eura možete naći izuzetno dobar apartman koji je 200 ili 300 metara od plaže. Također, za 80-ak do 100 eura možete naći all inclusive hotelsko noćenje", istaknula je za Dnevnik.hr.

Navela je i kako je Albanija još neotkriveni turistički adut, iako se posljednjih godina piše o njoj.