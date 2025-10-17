Close Menu

HGSS UPOZORAVA Ovog vikenda državna vježba na Biokovu: Penjači, izbjegavajte ove sektore

Na području Biokova održat će se državna stijenska vježba spašavanja

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) objavila je kako će se u subotu, 18. listopada 2025., na području Biokova održati državna stijenska vježba spašavanja.

Vježba će se provoditi u sektorima Veliki Borovac i Mali Borovac, a iz HGSS-a upozoravaju građane i penjače da izbjegavaju penjanje u tim područjima tijekom dana.

"Zbog složenosti vježbe i radi sigurnosti svih sudionika, molimo penjače da taj dan izbjegavaju penjanje u navedenim sektorima. Vaša sigurnost i sigurnost naših spašavatelja uvijek su nam na prvom mjestu", poručuju iz HGSS-a.

 

