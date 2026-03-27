HGSS spasio ženu i četvero djece u automobilu zatrpanom snijegom

Pripadnici Stanice Ogulin Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) tijekom noći uspješno su spasili ženu i četvero djece čiji je nestanak prijavljen nakon što s njima nije bilo moguće stupiti u kontakt dok su se vozili kroz teško prohodno područje između Like i Plaškog.

Na potragu za obitelji u automobilu upućena su dva tima HGSS-a

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz HGSS-a su priopćili kako je poziv za intervenciju primljen u večernjim satima od Ministarstva unutarnjih poslova. Obitelj se kretala kroz rijetko naseljeno područje, gdje je signal mobitela bio slab, a vremenske prilike bile su izuzetno nepovoljne, uz crveni meteoalarm.

U akciju je odmah nakon 21 sat uključeno 14 spašavatelja koji su pretraživali cestu između Dabra i Ličke Jesenice, gdje je vozilo posljednji put viđeno. Timovi su krenuli iz suprotnih smjerova – jedan iz Križpolja, a drugi iz Ličke Jesenice.

Osim snijega, spašavanje je otežavalo i niz oborenih stabala koja su blokirala put. U čišćenju su HGSS-u pomogli djelatnici lokalnog poduzeća koji su ralicom otvorili dio puta.

Obitelj pronađena pothlađena, ali neoštećena

Vozilo je locirano na području Kapele, zaglavljeno u snijegu i bez goriva. Obitelj je bila pothlađena, no bez ozljeda, te su je spašavatelji odmah ugrijali i prevezli na sigurno.

„Ne možemo ni zamisliti kako bi prošli da su noć proveli zaglavljeni na Kapeli. Brza akcija i odlična koordinacija sa zimskim službama učinile su ovu noć manje neizvjesnom i toplijom za obitelj“, poručili su iz HGSS-a.

Akcija je završena oko 1:30 ujutro, kada su svi sudionici sigurni vratili u stanicu.