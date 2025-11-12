Close Menu

HGSS pronašao tijelo muškarca na penjalištu: "Izražavamo sućut članovima obitelji smrtno stradalog"

Počivao u miru

HGSS Stanica Gospić je u ponedjeljak 10.11.2025. u jutarnjim satima zaprimila dojavu o nestanku 43 godišnjeg poljskog državljanina na području Jablanca.

- Kako obitelj nije mogla ostvariti kontakt nekoliko dana, prijavljen je slučaj na policiju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija angažira HGSS Stanicu Gospić. 13 spašavatelja izlazi na teren i po dolasku do mjesta gdje je bilo parkirano osobno vozilo poljskih reg oznaka započinje pretraga terena bespilotnom letjelicom i dvogledom, sumnjajući da se osoba nalazi na području penjališta Strogir.

Nedugo nakon pretrage uočeno je uže i ruksak u stijeni. Spašavatelji pristupaju penjanjem do osobe kako bi utvrdili stanje. Na žalost pronalaze beživotno tijelo. Nakon izrade sidrišta i sistema za spuštanje tijelo je spušteno do parkinga i predano nadležnim službama.

Ovim putem izražavamo iskrenu sućut članovima obitelji smrtno stradalog poljskog državljanina - objavio je HGSS.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
5
Mad
0