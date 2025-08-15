HGSS pronašao tijelo dječaka (15), policija traži osobe koje su u četvrtak navečer bile s njim

Od sinoć u ponoć trajala je intenzivna potraga za 15-godišnjim srednjoškolcem koji je pod nerazjašnjenim okolnostima nestao ispod površine vode rijeke Pakre u mjestu Piljenica u Općini Lipovljani.

Da maloljetnika nema, PU sisačko moslavačka je dobila dojavu u ponoć, u noći sa četvrtka na petak te su odmah sve raspoložive snage od ronioca do pripadnika HGSS-a krenuli u intenzivnu potragu koja je, nažalost, danas u podne rezultirala pronalaskom beživotnog tijela.

Kako doznaje Jutarnji, preliminarnim pregledom tijela, ekipa za očevid nije pronašla nikakve vidljive vanjske tragove koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, međutim, za sisačke kriminaliste tu slučaj nije gotov. Tijelo je po dovršetku očevida poslano na obdukciju u sisačku bolnicu kako bi se utvrdile točne okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda.

Također, kako doznaje Jutarnji, policija intenzivno nastoji detektirati sve osobe koje su s 15-godišnjakom kobnu sparnu večer četvrtka bile uz rijeku, a nije za isključiti ni da se nalazio sam u vrijeme tragedije.

Na sebi je u vrijeme pronalaska, kako doznajemo, 15-godišnjak imao kupaće hlače, no nije poznato je li mu tijekom kupanja pozlilo ili je u pitanju nešto sasvim drugo.