HGS-ova vijećnica se obrušila na vlast: "Puljak je ponovno zabrljao!"

HGS-ova vijećnica Lidija Bekavac obrušila se na svom Facebooku na splitsku gradsku vlast po pitanju financiranja uređenja Žnjana.

"Zašto gradonačelnik Puljak šuti?

Drage moje Splićanke i Splićani, ovim putem vas obavještavam da je 21.12.2023. godine na 273. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena odluka o davanju suglasnosti gradu Splitu za odobravanje kredita. Odobreno je 25 projekata u iznosu od 49.000.000,00 eura. Međutim najznačajniji projekt za nas Splićane a to je Žnjan nije prošao. Očito je nešto izostalo od potrebne dokumentacija za Žnjan, Puljak je ponovno zabrljao.

Vjerujem da smo se svi zajedno radovali i nadali dovršenju ovoga projekta te uživanju u svim ljepotama našega Žnjana međutim tu radost i želju nam je ukrala nesposobnost, nestručnost i šlampavost gradonačelnika Puljka i njegovog tima.

Što će sada biti sa Žnjanom koji izgleda kao mjesečeva površina već više od godinu dana?

Što će nam sada ponovno kazati Gradonačelnik koji o svemu šuti?

Da li ćemo se kupati sljedeće ljeto ili nećemo kako je on rekao? Kada će Žnjan biti završen da li itko u svemiru to zna?

Ovim je propalim projektom gradonačelnik Puljak stavio točku na i svoga mandata i time potvrdio ono što već mnogi građani po kuloarima pričaju, a to je da Split u svojoj povijesti nije imao neuspješnijeg gradonačelnika", poručila je Bekavac.